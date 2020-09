Un passaggio difficile e una vita altrettanto complessa. La storia di Vittoria Schisano ragazza affonda le radici molto tempo fa, quando Giuseppe Schisano capisce che nel suo corpo c’era qualcosa che non andava. Ha capito di essere nato nel corpo sbagliato e ritrovare la felicità ha dovuto attraversare momenti complicati e di sofferenza.

Oggi il suo nome è Vittoria Schisano. Dopo anni in un corpo maschile che non sentiva più suo, si è sottoposto a un complicato intervento chirurgico di vaginoplastica per diventare donna. Ha parlato della sua vita in un’intervista rilasciata al settimanale Novella2000, in cui ha raccontato i dettagli delle operazioni che le hanno permesso di rinascere. (Continua a leggere dopo la foto)















Vittoria Schisano: età, altezza, peso, nome, com’era prima, vita privata

Vittoria Schisano ha parlato della sua trasformazione. Delle quattro operazioni che ha subito prima di poter diventare donna a tutti gli effetti, l’ultima è stata quella più difficile: “È stata un’operazione molto faticosa, che è durata circa 10 ore. Vi assicuro che non ho sentito dolore, finalmente mi sono sentita bene con il mio corpo”, ha rivelato.

A soli quindici anni decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione e si iscrive all’Accademia di Arte drammatica. Nel 2011 Giuseppe matura la consapevolezza di voler cambiare sesso e così inizia il lungo percorso di transizione. Dopo essersi sottoposto a un intervento di vaginoplastica, nel 2013 Giuseppe diventa donna con il nome di Vittoria. (Continua a leggere dopo la foto)















Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale a circa 15 anni fa nella miniserie “Mio Figlio” insieme a Lando Buzzanca e Caterina Vertova. Recita in “Io e mio figlio- nuove storie per il commissario Vivaldi” vince il prestigioso premio “Attore rivelazione” in Campidoglio” e nel 2012 debutta sul grande schermo nel film “Tutto tutto niente niente” di Giulio Manfredonia. Nel 2016 Vittoria Schisano posa per Playboy divenendo ufficialmente la prima donna transgender ad apparire sulla copertina della famosa rivista. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2020 viene scelta da Milly Carlucci per il talent di Rai Uno ‘Ballando con le Stelle’. Vittoria Schisano è stata fidanzata con il broker Fabrizio Vannuccio. Prima di diventare donna, ha vuoto una relazione con Alessandre Cecchi Paone. Vittoria Schisano è nata l’11 novembre 1983 a Pomigliano d’arco, in provincia di Napoli, è alta 180 centimetri e pesa 70 chili.

Milly Carlucci: età, altezza e peso. Il marito Angelo e i figli (bellissimi) Angelica e Patrick