Dopo i tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis, Maria De Filippi ha presentato al pubblico di Uomini e Donne Sophie Codegoni e Jessica Antonini. La prima nuova tronista ha 18 anni, la seconda 29 e sono molto diverse, fisicamente e anche per la storia che hanno alle spalle. Sophie, in particolare, ha subito attirato attenzione. E critiche feroci.

I fan del programma si sono subito scagliati contro di lei e sui social hanno commentato senza pietà l’aspetto fisico di questa ragazza che secondo molti ha già ceduto ai ritocchini. Poi il giallo dell’età. La conduttrice l’ha introdotta come “la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne”, ma ora sempre in rete è sorto il dubbio che non abbia davvero 18 anni. (Continua dopo la foto)















Tutto è nato dal sito Very Inutil People, che ha fatto una ricerca in giro, mostrando alcune vecchie risposte di Sophie su Ask. In una di queste, quando un utente le chiede “Sei 2000 o 2001?”, lei risponde di essere “2000 quasi 2001 perché sono del 22 dicembre”. Da questa risposta ci si rende conto come la tronista non abbia 18 anni ma sia invece prossima a compierne 20. (Continua dopo la foto)















Non certo una grande differenza, sempre giovanissima è, ma questo ‘dettaglio’ le farebbe perdere la palma di “tronista più giovane di sempre”. Anche i genitori della bella Sophie, che sono separati da 3 anni, sono subito finiti sotto la lente d’ingrandimento. Dopo il video di presentazione, ci si è subito accorti che la mamma della tronista, che lei definisce “la sua migliore amica, la sua confidente, la sua complice” è bellissima e identica alla figlia. (Continua dopo le foto)











“Spesso ci dicono che siamo sorelle, ed io ne vado fiera – ha detto la neo tronista nella clip di presentazione di UeD – Effettivamente, fisicamente siamo uguali! L’unica differenza è che lei ha gli occhi azzurri ed io verdi”. Basta guardare le foto per rendersi conto che mamma e figlia sono identiche, quindi bellissime. Su papà Stefano, invece, si è scoperto che da tempo è legato a Man Lo Zhang, ex concorrente cinese del Grande Fratello 6.

