Una puntata, quella d’esordio di Tu sì que vales che Maria De Filippi non dimenticherà facilmente. La signora di Canale 5 infatti, da poco tornata al timone di Uomini e Donne con un boom di ascolti (merito soprattutto dell’immortale Gemma che non passa mai di moda), è stata vittima, per così dire, di alcuni concorrenti che hanno deciso di portare in studio un po’ di teatro in giallo coinvolgendo anche Maria De Filippi.

Maria De Filippi che, con tutta la classe, ironia e simpatia di cui è dotata, si è prestata al gioco macabro solo nelle immagini. Lo screen di Maria De Filippi nella bara farà il giro del web e diventerà presto un meme irresistibile. Ma come se non bastasse, dopo la scena di lei in una bara (nei panni di una contessa con un marito e un amante di professione giardiniere), la scenografia è cambiata e Maria De Filippi si è ritrovata su un comodo divano accanto a un bell'uomo (il giardiniere, appunto).















E quando le è stato chiesto di fare "Arrr" con tanto di gesto tigresco, lei se n'è uscita con un: "Mi viene da ridere. E' la sputta… dell'anno proprio". Narratore di questo teatro in giallo è stato Gerry Scotti, che si è anche preso tre spaventi causatigli da uno dei concorrenti (nei panni del maggiordomo) chiamato a passargli i foglietti con gli sviluppi della trama.















Dopo la scenetta con Maria De Filippi e il giardiniere, è venuta la volta del marito fissato con i conigli. Pronta la battuta della conduttrice, perfettamente calata nella parte: "Capisci perché lo tradisco?". Rudy Zerbi a proposito del marito è intervenuto: "Lei pur di non stare con lui si è suicidato" mentre quando era nella bara, Gerry Scotti ha scherzato con Maria: "Puoi star morta, gentilmente?".











Alla fine si è scoperto l’arcano di tutta l’esibizione e del perché all’inizio Maria De Filippi era adagiata nella bara: la contessa era solo addormentata, quindi nessuno delitto è stato commesso. “Pierooo”: questo è il grido che il sabato sera, durante Tu sì que vales, fa alzare dal divano i telespettatori. Anche quest’anno la Scuderia Scotti di Gerry è salva: Piero ha fatto la sua comparsa a bordo dell’ape trainante una piscinetta a forma di isola.

