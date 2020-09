Nessun flirt in vista, almeno non ufficiale, Stefano De Martino si dedica alla famiglia. Il ballerino, ancora in attesa di trovare una collocazione nel palinsesto televisivo dopo i tagli della Rai, passa sempre più tempo con Santiago per il quale è arrivata una sorpresa speciale. Da quando lui e Belen hanno rotto Stefano De Martino ha passato giorni duri tra dispiacere, qualche giorno di vacanza e la ricerca di una nuova casa: un obiettivo finalmente centrato.

E nella nuova casa è arrivato anche Choco. Un bellissimo Labrador Chocolate che il ballerino e conduttore ha appena preso. Il bel 30enne ha voluto subito fare le presentazioni in famiglia: ha fatto conoscere il cane al figlio Santiago, letteralmente impazzito di gioia. Nell'appartamento della mamma, Belen, c'è un bellissimo gatto, un adorabile certosino che si chiama Stich.















Santi lo adora, ma adesso il piccolo di 7 anni donerà il suo affetto anche a Choco, un fantastico cucciolone, con cui potrà trascorrere il suo tempo quando starà insieme al padre, nella nuova bellissima casa presa a Milano, di cui l'ex volto di Amici fa scoprire il salone, con un'enorme porta finestra che si affaccia sul balcone. L'appartamento di Stefano deve essere in pieno centro.















Santi è steso per terra sul parquet dell'abitazione non ancora completamente arredata. Si coccola Choco. Il cagnolino è incontenibile e Santi ride mentre lo coccola e si lascia ricoprire di baci da lui. E' un nuovo inizio. L'addio a Belen è arrivato inaspettato e non deve essere stato facile. De Martino ha messo il figlio in primo piano e ora pensa solo a lui.











Quanto a Belen, da qualche settimana infiamma il gossip su Antonino Spinalbese La bellissima showgirl argentina è infatti stata beccata in compagnia del giovane e i paparazzi hanno immortalato un bacio che non lascia spazio all’immaginazione. Antonino Spinalbese è un hairstylist. Dopo aver chiuso con il suo ex Stefano De Martino ed aver interrotto il legame con Gianmaria Antinolfi, Belen si è subito rifatta con questa sua nuova fiamma. Il nuovo gossip dell’estate è esploso ed è destinato a far parlare tantissimo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

