Nuovo appuntamento pieno di colpi di scena quello odierno di ‘Uomini e Donne’. In attesa di vedere la puntata di lunedì 14 settembre, in onda questo pomeriggio su Canale 5, sono già uscite fuori alcune anticipazioni succulenti. In particolare, grande protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, ma non solo. Nella prima fase del programma vedremo la dama essere ovviamente attaccata dalla rivale di sempre Tina Cipollari. Gemma ha confermato di uscire con un uomo.

Infatti, sta approfondendo la sua conoscenza con Paolo, che la sta corteggiando. Ricordiamo per chi ancora non lo sapesse che ci sono state due novità per la donna in questi mesi: ha deciso di ringiovanirsi facendosi un lifting ed ha interrotto la sua frequentazione con Nicola Vivarelli. Dimenticato Sirius una volta per tutte, le sue attenzioni sono adesso rivolte esclusivamente a 'Mister Lamas'. Nicola è invece stato accusato dalla Galgani di cercare solamente la popolarità e la visibilità.















L'atteggiamento assunto da Gemma non trova però d'accordo l'opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. Tina decide addirittura di sedersi assieme al pubblico, mentre è intenta ad attaccarla con le parole. In seguito, la dama di Torino manifesta ugualmente un sentimento di gelosia nei confronti di Nicola. La colpa sarebbe da attribuire al fatto che Sirius si sta conoscendo con un'altra donna, ovvero Valentina Autiero. E non sono mancati battibecchi.















Nei giorni scorsi si era pensato che Vivarelli e la Autiero potessero uscire insieme per un'esterna, ma quest'ultima non c'è stata. Anzi, Sirius avrebbe detto di non avere alcuna intenzione di uscire con Valentina ed avrebbe rifiutato l'opportunità. I due discutono un po' e successivamente si intromette nel discorso anche Gemma. A questo punto il giovane afferma che lei è soltanto ridicola. Altre ragazze chiedono di conoscere Nicola, ma lui preferisce respingere le avances.









Alcuni giorni fa era anche circolata la notizia che ormai Gemma non volesse più portare avanti la conoscenza con Paolo. Dopo un bacio ‘umido’ – così è stato precisato – hanno scelto entrambi di concludere la frequentazione, in quanto tra loro non è scattato nulla. Non solo, Gemma lamenta anche il fatto di non aver ricevuto molti messaggi da parte del suo nuovo corteggiatore. Vedremo cosa accadrà ancora.

