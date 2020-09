“Mi sposo”. L’annuncio da Barbara D’Urso è una vera bomba: dopo anni (e tanto dolore), la moglie dell’indimenticabile maestro ha ritrovato l’amore

Barbara D’Urso, la ripartenza in tv si fa già sentire. Una nuova stagione tv per Live Non è la D’Urso, ovvero la terza, non solo ha visto confermata Carmelita alla guida del timone, ma preannuncia da subito grandi sorprese e novità. Con una conduttrice nei panni di Miranda Priestly, apparsa ne Il Diavolo veste Prada, durante il video promo del programma cosa potreste mai aspettarvi?

Un promo che sa colpire così come i primi nomi in lista che saranno ospiti indiscussi del programma. Come ad esempio quello di Nicoletta Mantovani, moglie e vedova di Pavarotti, che darà il lieto annuncio in diretta tv. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Nome mesi di relazione e poco tempo da perdere ancora: alle porte le nozze con Alberto, dirigente d'azienda. La cerimonia si svolgerà a Bologna.















E si coglie l'occasione per dedicare proprio la prima puntata di Live Non è la D'Urso a Luciano Pavarotti, che, dopo una lunga e sofferta battaglia contro il cancro al pancreas, si è spento per sempre il 6 settembre 2007. Da allora sono trascorsi molti anni e la Mantovani ha riaperto il suo cuore all'amore e a quello che di meraviglioso può portare nella vita di una persona.















Sette anni di relazione con Filippo Vernassa, ma adesso il grande passo ha deciso di compierlo con Alberto: "Abbiamo deciso di farlo in Chiesa perchè per me da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore", ha confessato di recente durante un'intervista rilasciata per il settimanale Chi. Ma non solo lei in studio. Gli ospiti faranno ancora da protagonisti indiscussi.









E tra la reunion del cast del Grande Fratello 1 per celebrare i 20anni del reality, Fabrizio Corona ovvero “Il maestro torna in tv dopo quasi 2 anni e parla di tutto e tutti”, come viene espresso sul suo profilo Instagram, e Angela di Mondello, sulla Rai sarà il film Andrà tutto Bene ha stendere il guanto di sfida e competere per il primo posto nella classifica degli ascolti. Vedremo chi vincerà.

