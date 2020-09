Ambra Lombardo torna a parlare della fine dalle storia con l’ex marito di Tina Cipollari Kikò Nalli. La Professoressa, che ha acquisito notorietà televisiva attraverso la partecipazione al Grande Fratello ‘nip’ ha rilasciato al settimanale ‘Di Più Tv’ i motivi che l’hanno spinta a troncare con l’ex compagno.

Ambra Lombardo ha confidato che la scelta di dire addio all’hair stylist è maturata durante il lockdown, dopo che Kikò, sempre secondo la versione della Lombardo, avrebbe deciso di non trascorrere con lei il periodo di quarantena. Una presa di posizione che avrebbe spinto la docente a riflettere sulla relazione in modo più profondo e a interrompere infine il rapporto. Ambra Lombardo afferma di aver compreso “l’importanza di avere un compagno accanto nel momento della difficoltà” proprio durante il lockdown solitario. Continua dopo la foto















“Non ti amo più, ti sto dimenticando”, ha quindi chiosato al magazine DiPiù Tv, rivolgendosi all’ex marito di Tina Cipollari. Non solo: la Prof ha raccontato che in cuor suo avrebbe sperato che con Nalli ci fosse la possibilità di costruire una famiglia. Insomma, matrimonio e figli sono stati piani che la siciliana non ha mai escluso. Continua dopo la foto















A quanto ha detto, però, Kikò non avrebbe avuto la sua stessa visione di futuro. “Se la storia si fosse consolidata, certamente avrei voluto queste cose da lui. Avere dei figli non era uno scenario impossibile”, ha confessato sempre la Lombardo aggiungendo di essere dispiaciuta dal fatto che lui non le avrebbe mai chiesto nulla su tali temi. “Eppure sapeva che era uno dei miei progetti di vita”, ha concluso, in riferimento al desiderio di divenire madre. Continua dopo la foto











Simili concetti sono stati espressi circa un mese e mezzo fa sempre da Ambra, quando al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, spiegava di essere stanca di “aspettare“. Anche in quell’occasione l’insegnante ribadiva di aver bisogno di un uomo più presente al suo fianco. Fino ad ora l’hair stylist, che a differenza della Lombardo ha già dei figli (tre per la precisione, tutti avuti da Tina Cipollari), non ha commentato le parole dell’ex, tantomeno la fine della relazione.

