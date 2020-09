Maria De Filippi è tornata in tv con Uomini e Donne. Insieme alle polemiche, ai tronisti e a Gemma Galgani sempre più protagonista del date show sono arrivate anche buone notizie. La nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format.

Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del programma condotto da Maria de Filippi e ideato da Raffaella Mennoia, trono classico e over sono stati accorpati. Questo è stato certamente motivo di curiosità per il pubblico, abituato a due troni distinti. I telespettatori sembra però che abbiano accolto favorevolmente i mutamenti, come testimoniano gli ascolti della prima settimana che sono stati molto positivi.















Basti pensare alla puntata di esordio di lunedì, che è quella con il maggior numero di ascolti: 2.790.000 spettatori con conseguente 22.66%. Dato che si è poi confermato lungo tutta la settimana. La puntata di martedì 8 settembre, che ha visto protagonisti Pamela Barretta ed Enzo Capo, ha registrato il 21.83%, ovvero 2.631.000 spettatori.















Parlando di mercoledì 9, l'apice è stato registrato con l'acceso confronto tra Sammy Hassan e Giovanna Abate, che ha attirato la curiosità di 2.737.000 spettatori (22.59%). Insomma, una stagione di Uomini e Donne che sembra aver suscitato particolare interesse. Il tutto confermato anche dal 21% della puntata di giovedì 10 e dal 21.7% di quella andata in onda venerdì 11.











Sembra che anche questa volta la scelta della De Filippi sia stata vincente. Infatti, considerando il calo di ascolti della scorsa stagione dovuto principalmente a un declino del trono classico, il format è stato riconsiderato in funzione di un unico grande trono che intrecciasse le storie dell'over con quelle dei giovani. La media ottenuta in questa prima settimana di ritorno di Uomini e Donne è nettamente superiore alla media settimanale registrata lo scorso anno quando, ricordiamo, per attirare l'attenzione del pubblico a casa si utilizzava lo 'stratagemma' di personaggi esterni alla trasmissione come quelli di Temptation Island. Maria si è accorta che qualcosa non funzionava e subito ci ha messo una pezza. E tanto per cambiare ci ha azzeccato. Come al solito: chapeau!

