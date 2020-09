Applausi, lacrime, emozione: nella prima puntata di Tu si que vales c’è stato tutto questo. Se da un lato sono già arrivati i primi scontri e litigi, nello show di Canale 5 appena partito con la sua nuova edizione, c’è spazio anche per il sentimento. A commuovere il pubblico e in particolare la giuria, è stata l’esibizione di Veronica Franco, una giovane e talentuosa ragazza di 19 anni, che dopo aver affrontato la leucemia e un duro percorso di cure, oggi deve ricorrere alla sedia a rotelle.

La giovane ha scelto di portare sul palco il celebre brano 'Hallelujah' nella versione di Alexandra Burke e sin dalle prime note ha conquistato il consenso dei giudici. La sua esibizione ha emozionato la giuria e i conduttori già prima di terminare. Tutti in studio sono rimasti rapiti dalla voce dolce e strabiliante della giovane Veronica, ma i più sensibili si sono mostrati Belén Rodriguez, che durante la canzone asciugava le lacrime con un fazzoletto, e Gerry Scotti.















Veronica, emozionatissima, è stata travolta da un lungo applauso da parte del pubblico e alla fine, con gli occhi lucidi, è riuscita soltanto a dire "Grazie". Per lei sono arrivati 4 sì e il 98% dei voti della giuria popolare.























Il programma del sabato sera di Canale 5, in onda per dodici puntate (la finale è prevista per il 28 novembre 2020), ha mantenuto il cast della scorsa edizione. In giuria, siedono ancora (Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre Sabrina Ferilli è la rappresentante della giuria popolare.



I conduttori sono Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il programma segue le regole anti Covid, con distanziamento fisico e barriere di plexiglass tra i conduttori, sebbene nel corso della prima puntata Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, grandi amiche, siano apparse a stretto contatto.

