A poche ore dal via delle nuova stagione di Domenica In, Mara Venier torna su uno degli episodi che hanno maggiormente attirato l’attenzione nel corso della passata stagione. Parole inaspettate che arrivano a stretto giro dalla critiche arrivate per il messaggio di Giuseppe Conte annunciato in rai sulla questione era intervenuto anche Pippo Baudo, che ha condotto ben 13 edizioni di ‘Domenica In’, commenta così, all’Adnkronos, l’annuncio della ‘partecipazione’ del premier Conte al programma ora di Mara Venier, seguito a qualche ora di distanza dall’annuncio che il progetto non si sarebbe concretizzato.

“Niente di particolare comunque, sono cose che succedono”, ha aggiunto il decano dei presentatori televisivi italiani. Dopo qualche ora la conduttrice ha però affermato: “Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico. Era un’idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche…E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara”. Continua dopo la foto















Poi Mara Venier è tronata sull’abbraccio a Romina Power. L’ex moglie di Al Bano Carrisi aveva perso la sorella Taryn da poche ore e la padrona di casa di Domenica In ha fatto quello che si sentiva di fare in quel momento a dispetto delle norme anti-coronavirus messe a punto per evitare eventuali contagi. Intervistata da Il Giornale Mara Venier ha ricordato quell’episodio dichiarando. Continua dopo la foto



















“Me ne sono fregata delle regole e l’ho abbracciata lo stesso. Sono stata molto criticata per quell’abbraccio. Ma l’affetto che ci siamo scambiare in quel momento non potrò mai dimenticarlo”. Questo gesto ha spinto anche esponenti politici a dire la propria, pur rischiando di essere impopolari viste le ragioni dell’abbraccio. Continua dopo la foto











Durante la conferenza stampa di Domenica In, ma anche nell’intervista rilasciata a Il Giornale, Mara Venier ha dichiarato che Maria De Filippi sarà ospite. La conduttrice, che si esposta in merito al rifiuto del premier Conte di realizzare un filmato per evitare polemiche, ha raccontato che tutto è nato tre anni quando manifestò alla regina di Mediaset riconoscenza e affetto perchè era stata l’unica ad aiutarla quando fu cacciata via dalla Rai: “Ha assicurato che prima o poi verrà a trovarmi”.

