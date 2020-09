“Se me l’avessero detto 3 anni fa mi sarei messo a ridere”. Ancora non ci crede Luca Onestini e invece è tutto vero. Ed è talmente felice da voler condividere subito la sua gioia con i fan di Instagram, dove conta quasi 1 milione e mezzo di follower. Da giorni il 27enne bolognese aveva incuriosito i suoi follower sui social network anticipando una grande novità in campo professionale.

E ora l’ha ‘sparata’: “Se tre anni fa mi avessero detto che avrei incominciato a lavorare per Rai 1, mi sarei messo a ridere. Oggi invece eccoci qui. La realtà supera la fantasia. Grazie a tutti voi”, ha scritto Onestini sui social per annunciare l’esordio da inviato. Proprio così: è arrivata la svolta per l’ex protagonista di Uomini e Donne e GF Vip. (Continua dopo la foto)















Ormai sono passati anni dal suo esordio in tv con la partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conquistato tutti con la sua simpatia e bellezza, Poi la seconda grande occasione accettando di partecipare al Grande Fratello Vip del 2018, dove Luca ha poi conosciuto la fidanzata Ivana Mrazova con cui fa ancora coppia fissa. Nella Casa, dove è diventato amico di Raffaello Tonon, è entrato subito nel cuore dei telespettatori. (Continua dopo la foto)















Dopo il reality Luca Onestini ha ottenuto il ruolo di speaker radiofonico nel team di radio 102.5 e ora che il ruolo di conduttore in radio è momentaneamente sfumato, il bolognese ex di Soleil Sorge ha deciso di riprovarci con la televisione, accettando il ruolo di inviato di C’è tempo per, la trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini sulla rete ammiraglia Rai. (Continua dopo foto e post)











E così l’ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffino ed ex conduttore radiofonico è ufficialmente sbarcato in televisione nell’inedito ruolo di inviato del programma che ogni mattina intrattiene il pubblico di Ra1. Luca Onestini ha fatto il suo ingresso nel programma collegandosi con lo studio e intervenendo nel suo primo servizio esterno tra lo stupore generale. E ora che ha dato l’annuncio ufficiale su Instagram i suoi fan sono impazziti di gioia.

“Sempre nel mio cuore”. Al Bano, un dolore che non passa: è lui a svelarlo. Impossibile non versare una lacrima