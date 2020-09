Enzo Capo torna a Uomini e Donne e lascia il numero di telefono a Valentina Autiero come aveva previsto Pamela Barretta. A rivelare tutto è Maria De Filippi: “Pamela, prima di andare via ieri, ha detto alla redazione che Enzo avrebbe lasciato il numero di telefono per cercare di creare una storia finta”, spiega la De Filippi.

"Con me casca male. Se lascio il numero di telefono ad un uomo mi aspetto che quest'uomo sia interessato a me e mi cerchi, cosa che lui non ha fatto", ha risposto Valentina. Maria De Filippi, inoltre, svela che anche Armando Incarnato è dello stesso parere di Pamela mentre Valentina non sembra più intenzionata a conoscere Enzo: "Se il tuo piano era questo, cambialo", conclude la Autiero.















A tal proposito Maria De Filippi ha dichiarato: "Pamela ci aveva già detto che Enzo avrebbe chiesto il numero a Valentina per fare la storiella finta…" E anche Armando Incarnato ha confermato la tesi della donna. Una volta finita la puntata, Pamela Barretta di Uomini e Donne Over è tornata a parlare di tutta questa faccenda, avvisando i suoi follower su instagram che presto verrà fuori tutta la verità: "Saprete presto tutta la verità fino in fondo…Vi dimostrerò che non sono io la pazza e che conoscevo già da tempo i piani…".















Successivamente Pamela Barretta, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram, ha anche voluto ringraziare sentitamente Gianni Sperti per aver preso le sue parti oggi in puntata a Uomini e Donne: "Grazie davvero Gianni…". "Pamela aveva ragione…Te lo dico io…Il problema di Pamela è che parla in quel modo, ma dagli occhi si vedeva che diceva la verità…" aveva detto Gianni.











Enzo Capo, sempre nella puntata di oggi a Uomini e Donne, ha anche rivelato di non stare più insieme alla sua ex Lucrezia già da Giugno. In queste ore però Amedeo Venza l’ha smentito. Difatti l’influencer ha pubblicato su instagram una foto del cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne insieme a questa donna datata 27 Giugno. Tra l’altro in puntata è emerso che lei pare sia andata a fare il provino per entrare a Uomini e Donne il 31 Giugno. Che i due si siano lasciati nel giro di pochi giorni? Oppure, come hanno pensato in tanti, potrebbero essersi messi d’accordo per finire entrambi in trasmissione?

