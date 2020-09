Caso di coronavirus al GF Vip. La scoperta a pochi giorni dall’inizio del reality: ecco cosa accade ora

Grande Fratello Vip, la ripartenza dopo il lockdown e la pausa estiva. Riaprire le porte dei palinsesti televisivi dopo un periodo di pausa e di incertezze è diventata un’esigenza, ma questo potrà avvenire solo se tutti le regole anti-Covid verranno rispettate e messe in pratica. La Rai, come ben si sa, è stata duramente colpita da nuovi casi di positività, che riaccendono il campanello d’allarme, ad inclusione della casa del Grande Fratello Vip.

Preoccupa non poco la situazione ancora difficile e spinosa dell'emergenza sanitaria. Il Grande Fratello Vip 5, che da lunedì 14 settembre, dovrebbe fare ripartire la sua macchina, sta vivendo ore di preoccupazione. A renderlo noto è TvBlog, anche alla luce di un tweet di Dagospia. Un caso di positività riscontrato anche nel gruppo di lavoro del reality e non del cast vip.















Una doccia fredda per un programma che si diceva pronto a tornare sul piccolo schermo per la gioia di molti telespettatori. Pare che il caso di positività possa fare slittare la data di partenza del reality, anche se attualmente resta confermata per il prossimo lunedì. Ma come ben si è compreso da mesi, tutto potrebbe stravolgersi nel giro di qualche ora. Il rinvio non è un'ipotesi.















Una prova concreta è stata fornita dal caso di Ballando con le stelle della padrona di casa Milly Carlucci. Infatti in seguito ai casi di positività di Samuel Peron e Daniele Scardina, non è del tutto da scartare la possibilità di sospendere il programma per attendere che i tempi siano migliori e più sicuri. La conduttrice stessa non ha nascosto i suoi timori a riguardo e si dice pronta a seguire scrupolosamente quanto verrà dettato per la sicurezza di tutti.









Un freno posto anche per lo Speciale de I Soliti Ignoti, pronto a ripartire il 13 settembre, ed Elisir. Ma uno sguardo previdente e lungimirante non è guastato, quindi le registrazioni delle puntate avvenute in tempi non ancora sospetti permetteranno alla macchina televisiva di procedere fin dove sarà possibile. I tempi restano incerti per tutti e non si può fare altro che attendere aggiornamenti.

