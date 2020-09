Klajdi Selimi è stato uno dei ballerini più apprezzati della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ha lanciato tantissimi personaggi nel mondo della musica e del ballo. Come il collega Kladi anche lui è arrivato nella scuola dall’Albania, paese con la grande tradizione del ballo, e grazie al suo talento, anche fuori da Amici, ha proseguito la sua carriera nel mondo della danza.

Qualche anno fa Klajdi Selimi è stato ospite nel programma "A casa nostra" su Agon Channel, raccontando la decisione di abbandonare Tirana per entrare nella scuola di Amici. "Vedendo le coreografie del mio idolo, Michael Jackson, rimasi folgorato. Là ho voluto la danza come parte della mia vita. Lì ho cominciato a imitare Michael Jackson. – ha detto il ballerino – Ho avuto la fortuna di non nascere solo e di avere un fratello gemello con cui ho condiviso questo".















E ancora: “Lui vedeva me che mi impegnavo a ballare, nel frattempo anche lui ha cominciato a ballare. È stata una forma di comunicazione tra i gemelli, un gioco, una passione che ho trasformato nel mio lavoro. Vidi la prima puntata di Amici ed ero in Albania, ero ancora un allievo dell’Accademia. Vidi un pomeridiano e man mano ho detto “vado a seguirlo”. Mi sono innamorato, volevo quello”.

"Grazie al duro lavoro là dentro sono riuscito a realizzare grandi obiettivi. In questo cerchio meraviglioso che si è aperto devo aggiungere una cosa sola. Sono tutt'oggi il personaggio più televotato della storia. Sono stato undici settimane primo in classifica", ha raccontato Klajdi.















Oggi Klajdi ha 36 anni e oltre alla danza ha deciso di mettersi alla prova lavorando in diversi campi: dall'azienda per le piante medicinali e tea di montagna, alla creazione di costumi robotici con luci e laser, passando per la produzione di festival e show televisivi come Miss e Mister Danza Italia un concorso che fonde danza e moda.









“Nel mio Concorso – ha spiegato il ballerino in un’intervista rilasciata al sito danzapp – i concorrenti vengono valutati per la performance di danza da una giuria di competenti e poi c’è la passerella con il momento fashion dove una seconda giuria di esperti nel settore moda, premia le ballerine/i per come sfilano. I miei Miss o Mister devono possedere in primis capacità tecniche oltre la bella presenza”.

