Non c’è pace per il mondo della televisione. E peggio andrà con l’autunno quando una recrudescenza dell’epidemia è tutt’altro che da escludere. Nei mesi scorsi il distanziamento sociale ha costretto molte trasmissioni a chiudere temporaneamente i battenti. Tra queste anche quella guidata da Amadeus, ‘I soliti ignoti’ in onda su Rai 1.

Amadeus, che sarà alla guida del Festival di Sanremo (che si farà solo con il pubblico e mai senza ha precisato il conduttore), che dovrà ancora aspettare per tornare a ingranare la marcia. Stando a quanto riportato da TvBlog, I Soliti Ignoti ed Elisir dovranno fermarsi a causa del Covid-19. Infatti, sono stati riscontrati in queste trasmissioni dei casi di positività al virus che riguardano personale esterno. Dunque proprio per questo lo speciale previsto per il prime time di domani sera de I Soliti Ignoti non andrà in onda per lasciare posto alla pellicola del 2018 del premio Oscar Gabriele Muccino "A casa tutti bene".















Il caso di positività e lo stop alla produzione non intaccheranno la fascia dell'access prime time considerando che le puntate già registrate andranno in onda regolarmente. Quindi domani, come annunciato, non vedremo lo Speciale vip dei Soliti ignoti in diretta, in quanto pare sia stato rimandato a data da destinarsi.















L'appuntamento con il premiato game show avrebbe dovuto ospitare per l'occasione alcuni artisti chiamati ad animare il gioco che invita concorrenti e gli spettatori a indovinare la professione dei personaggi messi in mostra sul palco. La puntata in prima serata aveva in programma tra gli ospiti illustri Rita Pavone, Rocco Hunt, Gigi D'Alessio, Riccardo Rossi, Sabrina Salerno e Ana Mena Rojas. Dopo le positività accertate, è immediatamente scattato il protocollo aziendale che prevede controlli ferrati sui componenti della produzione del programma.











Attualmente si attendono i risultati dei tamponi per decidere del futuro del format della Rai condotto da Amadeus, nel rispetto delle norme anti covid. Qualora si dovesse certificare la negatività dei componenti della produzione, le registrazioni delle puntate riprenderanno già a metà settimana. Tra l’altro, sembra che anche nel gruppo di lavoro del GF Vip sia stato accertato un caso di positività al Covid. Per ora, però, non risulta che alcun concorrente ‘Vip’ abbia preso il virus. Per questo, nonostante le incertezze, il programma dovrebbe esserere confermato per la messa in onda di lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5

