Doccia gelata per Mara Venier. Solo poche ore fa la conduttrice di Domenica In aveva annunciato il collegamento con Giuseppe Conte durante la prima puntata del suo programma, ma ora arriva il dietrofront del premier italiano. Doveva essere un messaggio di una manciata di minuti per augurare un buon inizio anno, un in bocca al lupo, agli studenti che da lunedì torneranno sui banchi, con tutte le incognite dell’emergenza Covid.

Ma la registrazione del premier Giuseppe Conte per 'Domenica in', in onda sulla Rete ammiraglia Rai, a quanto apprende l'Adnkronos non verrà tramessa: il presidente del Consiglio, dopo le polemiche che la sua partecipazione 'da remoto' alla trasmissione condotta da Mara Venier hanno generato, ha deciso di evitare, soprattutto perché a farne le spese – il ragionamento – sarebbe la scuola, in un momento già estremamente delicato.















Ad augurare un buon inizio agli studenti al posto del premier sarà Mara Venier, che tanto aveva insistito per avere il presidente del Consiglio nella sua trasmissione, ignara del polverone che si sarebbe generato. "Mi sarebbe piaciuto che il Presidente del consiglio mandasse un augurio agli studenti e agli insegnanti per la ripresa di lunedì del nuovo anno scolastico".















“Era un’idea in corso ma il Presidente Conte ha preferito declinare la registrazione del videomessaggio per evitare che la scuola diventi occasione di polemiche…E allora il buon rientro a scuola lo farà la zia Mara”. Così Mara Venier annuncia che il messaggio del premier non ci sarà, contrariamente a quanto precedentemente comunicato durante la conferenza stampa della trasmissione.

La notizia del premier ospite a Domenica In aveva sollevato un vero polverone. "La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell'opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune", aveva tuonato Matteo Salvini in un post su Facebook.









E la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante ‘Domenica In’. Benvenuti in Corea del Nord – ha scritto sui social -. P.S. Fratelli d’Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all’Agcom – aggiunge il presidente Fdi – per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico”.

