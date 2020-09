“Non va in onda”. Maria De Filippi gela la tronista Sophie e il corteggiatore: la decisione (mai vista) a UeD

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 9 settembre 2020, Maria De Filippi ha presentato al pubblico Sophie Codegoni. Di lei la conduttrice ha detto che è la più giovane tronista di sempre. Sophie, infatti, ha 18 anni. Alle sue spalle ha una sola storia d’amore, durata circa sei mesi, finita a causa di un tradimento. La giovane tronista ha raccontato di aver perso la fiducia negli uomini e tenta la strada di Uomini e Donne per trovare il vero amore.

Proprio oggi, durante lo spazio dedicato alla tronista, Maria De Filippi ha fatto un annuncio che cambia tutte le regole delle esterne a Uomini e Donne. Oltre il cambio studio e il graditissimo mix tra il trono over e quello classico, da questa edizione Maria De Filippi ha deciso di non mandare in onda alcune esterne. Il motivo è presto detto.















“L’anno scorso a volte mi sono un po’ lamentata con i miei autori delle esterne che vedevo e che mandavano in onda” – ha spiegato Maria De Filippi – “Mi sono lamentata perché ho detto ‘ma perché quelli a casa devono vedere queste esterne dove ci sono quattro secondi di autoscontri e poi il nulla più totale?’. Se due si piacciono si piacciono anche sulla panchina, perché portarli agli autoscontri, di qua e di là?”.















Insomma, a discrezione di Maria De Filippi, la redazione trasmetterà solo quelle esterne in cui c’è davvero qualcosa da commentare. Il primo stop è quello fatto a Sophie e Ludovico, che non sono riusciti a rendere l’esterna particolarmente ‘televisiva’: “In questo caso non abbiamo montato nulla, perché non c’era nulla da montare”, ha detto la conduttrice.









Alla fine anche la tronista a tronista Sophie Codegoni si è lamentata del corteggiatore dicendogli: “sembravo una giornalista durante un’intervista” e che era molto indecisa se portarlo oppure no in esterna.

