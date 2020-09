Buon sangue non mente. A 19 anni ecco il primo ruolo di attrice in “Baby”. Sarà una delle protagoniste della famosa serie tv Netflix ispirata allo scandalo delle ‘baby squillo dei Parioli’ e prodotta da Fabula Pictures. Non è la prima volta visto che quando aveva 13 anni ha avuto una piccola parte nel film della madre del 2014 “Incompresa”.

Nel 2017 è stata la protagonista di un cortometraggio sempre insieme ad Asia Argento e così anche lo scorso luglio per "Aelektra", il fashion film evento di Antonio Grimaldi Couture, presentato in occasione della "Haute Couture On Line" di Parigi. Parliamo di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. La nipote di Dario Argento, come detto, reciterà nei panni di Aurora nella terza e ultima stagione, in arrivo il prossimo 16 settembre. Anna Lou è stata abituata al set sin da piccolissima. Quando Anna Lou Castoldi ha deciso che il suo futuro è da attrice. Ha accettato di essere una delle new entry di "Baby". E' la sua prima volta in una serie tv così importante: le è stata offerta una grande opportunità.















Il suo personaggio, Aurora, farà amicizia con Damiano, da sempre innamorato di Chiara, ma deluso dal comportamento della ragazza, dopo aver scoperto che si prostituisce. Anna Lou Castoldi va ad aggiungersi a un cast storico e molto amato, composto da: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica).















Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Il rapporto con i genitori ha spesso alti e bassi, ma nonostante il carattere ribelle della 20enne Anna Lou Castoldi, non si può dire che la coppia non le abbia insegnato l'educazione: "Gli errori li commettiamo tutti.











Gli adolescenti, poi, sono una miniera di sbagli, perché fanno esperienza, e ogni sbaglio serve sempre per insegnarci qualcosa. Non venitemi a dire però che quello che ho fatto è una cosa strana per una ragazza della mia età. Non è altro che una ragazzata, ma ciò non mi giustifica, e per questo chiedo personalmente scusa: 1. Alle persone che dovranno pulire; 2. Alle persone che si sono sporcate magari anche l'unica giacca che hanno; 3. A chi lavora lì e ha visto violato il suo ambiente di lavoro; 4. A tutti i contribuenti, perché i lavoro straordinario di chi dovrà pulire sarà accollato e distribuito a tutti i cittadini sotto forma di tasse; 5. Alle persone che hanno subito il disservizio causato dalla momentanea mancanza di un mezzo pubblico, fermo per manutenzione. 6. Ai miei genitori per aver dato un'altra occasione di criticarli. Se potete accettate le mie più sincere scuse, Annalou"

