Mara Venier, clamoroso colpaccio per la prima puntata di Domenica In. Ed è già polemica: “Scandaloso”

Il grande giorno si avvicina, Mara Venier torna in televisione il 13 settembre con la sua “Domenica In”. Il programma resterà sostanzialmente lo stesso delle scorse edizioni condotte da zia Mara. “Inizialmente – ha ammesso in una lunga intervista al settimanale Oggi – volevo cambiare ma il direttore Stefano Coletta mi ha detto che il format del programma sono io”.

Rimarrà il tavolo introdotto nel marzo scorso, perché “come la coperta di Linus in quei mesi di paura – ha detto la conduttrice – mi ha permesso di crescere professionalmente, di affrontare la solitudine dello studio, l’ansia di quello che accadeva”. E ancora gli ospiti, la maggior parte in collegamento per rispettare le norme anti-covid. “Faremo anche dei giochi da casa”, ha detto ancora la Venier. Durante la conferenza stampa di presentazione, Mara Venier ha lanciato una vera e propria bomba. (Continua a leggere dopo la foto)















“Nel corso della prima puntata (domenica 13 settembre, ndr) il premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione”, ha detto la conduttrice nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di ‘Domenica In’, il programma di Rai1 che partirà domenica prossima.”In una delle prossime puntate di ‘Domenica In’ ci sarà Maria De Filippi ospite”, ha annunciato poi la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)















“La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell’amministratore delegato Salini. Non c’è idea di concorrenza che possa scattare”, ha aggiunto il direttore di Rai1, Stefano Coletta. La notizia del premier ospite a Domenica In ha sollevato un vero polverone.

“La tivù pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell’opposizione. In caso contrario, abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune”, ha tuonato Matteo Salvini in un post su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)









E la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante ‘Domenica In’. Benvenuti in Corea del Nord – ha scritto sui social -. P.S. Fratelli d’Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all’Agcom – aggiunge il presidente Fdi – per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico”.

“Con me Flavio ha sbagliato…”. Elisabetta Gregoraci e il divorzio da Briatore, lacrime a Verissimo