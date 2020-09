Torna Domenica In, per Mara Venier è tempo di tornare in pista. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione Mara Venier ha annunciato alcuni ospiti. “Nel corso della prima puntata premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione”, ha detto. “In una delle prossime puntate di ‘Domenica In’ ci sarà Maria De Filippi ospite”, ha annunciato poi la conduttrice.

"La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell'amministratore delegato Salini. Non c'è idea di concorrenza che possa scattare", ha aggiunto il direttore di Rai1, Stefano Coletta. A tenere alta l'attenzione è, naturalmente, il messaggio di Giuseppe Conte in un periodo particolarmente convulso. La notizia è stata motivo per lanciare indirettamente una frecciatina a Barbara D'Urso. "Avremo un'esclusiva anche se non mi piace molto la parola esclusiva. Conte vuole dire due parole sulla ripartenza, alla vigilia della riapertura delle scuole. Un messaggio che il premier vuole regalare a Domenica In e a me".















Non soltanto la frecciatina, ma Mara Venier ha glissato anche su una domanda che i giornalisti le hanno posto su Barbara D'Urso durante la conferenza stampa di Domenica In in occasione della nuova stagione. Il quesito posto alla conduttrice è stato il seguente: "La D'Urso inizia quando finisce Domenica In, è il segnale della vittoria della Rai?" Mara Venier ha replicato con ironia: "Cosa vuoi che risponda? Te mando un bacio!".















Le vecchie tensioni tra Mara Venier e Barbara D'Urso sono ormai archiviate e tra le due c'è grande stima. Certo, ogni tanto Mara Venier ama scherzarci su. Nessuno scontro diretto tra Domenica Live e Domenica In anche quest'anno, ma la Venier dovrà vedersela con la collocazione temporanea di Daydreamer, la soap dei record di Canale 5, alla domenica pomeriggio. Considerati i numeri record ottenuti per Can Yaman e Demet Ozdemir sarà una bella sfida per la padrona di casa di Domenica In.











Nel corso della conferenza stampa, Mara Venier ha ricordato l’incidente di percorso avuto per colpa della lite Pappalardo-Zequila a Domenica In. La conduttrice ha ammesso che non ha nessun tipo di rancore e ha aggiunto: “Ho subito dei torti, sono stata un po’ umiliata, non me lo meritavo, ma poi alla fine sono ancora qua”.

