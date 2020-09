“È ufficiale”. Ilaria D’Amico, un’altra bella (e più giovane) prende il suo posto

Ilaria D’Amico, l’annuncio diventa ufficiale. Un addio quella della conduttrice che rientrerà tra le pagine della televisione. Tanti gli anni quelli dedicati al mondo dello sport e agli approfondimenti per gli amanti della categoria, ma adesso è tempo per Ilaria di cedere la guida del timone a un altro volto noto del piccolo schermo, anzi due. Scopriamo di chi si tratta.

Sarà come sempre imperdibile la trasmissione dedicata alla Champions League, ma le novità apportate alla conduzione potrebbero richiedere tempo per abituarsi all’idea di non vedere più Ilaria D’Amico. La conduttrice passa il testimone ad Anna Billò, affiancata in studio da Alessandro Costacurta. La conferma è ormai ufficiale e non concede altro genere di ripensamenti. (Continua a leggere dopo la foto).















Era già stato annunciato alcune settimane fa sul Fanpage.it, ma oggi è arrivata la conferma. Ma Anna Billò non è per nulla acerba in merito all’ambito. L’ ultima stagione alla conduzione dei collegamenti da studio per l’Europa League erano proprio nelle sue mani. Il comunicato ufficiale Sky la presenta così: “A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò”. (Continua a leggere dopo la foto).















E se Ilaria D’amico vanta la bellezza di 47 anni portati benissimo, Anna Billò ha ancora qualche anno per raggiungerla. I suoi sono ancora 43. E per tornare al comunicato, si legge: “Accanto a lei in studio ci sarà Alessandro Costacurta, che si alza dal tavolo dei commentatori con un ruolo più vicino alla conduttrice, oltre al team confermato composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero”. La conduttrice Sky è sposata con Leonardo, ex calciatore del Milan e allenatore dell’Inter, attuale dirigente del Paris St Germain. (Continua a leggere dopo le foto).









Una proposta di matrimonio, quella avvenuta tra la coppia, che ha fatto molto discutere sul piccolo schermo. Tutto è avvenuto proprio in diretta tv, e ad assistere anche Massimo Mauro. Anna al tempo è apparsa felice e imbarazzata: “E’ impazzito!”, ha esclamato di fronte a tutti, ma poi sappiamo benissimo come è andata. I due sono ancora felici e più innamorati di prima.

“Incinta”. Chiara Ferragni mamma bis? Le immagini parlano chiaro. E non c’è nessuna smentita