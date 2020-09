Incinta, non incinta, si riaccende il tormentone intorno a Chiara Ferragni. Stavolta però sembra che qualcosa di nuovo stia venendo a galla. Chiara Ferragni non ha mai fatto mistero del suo desiderio di diventare mamma bis e la cicogna sembra dietro l’angolo. Nell’ultima diretta Instagram dell’influencer infatti emergono alcuni particolari difficili da ignorare, a cominciare da una pancia visibilmente tondeggiante.

Lei è seduta sul divano e indossa un abitino a fiori che scende morbido: il rigonfiamento al livello del ventre non passa inosservato. E poi, come nota anche la super attenta Deianira Marzano, c’è quel décolleté esploso nelle ultime settimane: davvero è solo merito del push-up? Infine, c’è quella che per i fan è la prova regina che dimostra che Chiara Ferragni sia incinta. In un altro video condiviso su Instagram, lei e Fedez si danno il cinque con i piedi. Continua dopo la foto















Lei indossa una tuta rosa e dopo aver compiuto il gesto con il marito, l’infuencer abbassa lo sguardo. E con dolcezza si guarda la pancia. Per il momento i Ferragnez non hanno commentato i rumors sulla seconda gravidanza e la stessa Chiara non sembra aver cambiato abitudini. Nelle prossime settimane, certamente, ne sapremo di più: è in arrivo la cicogna o i fan avranno preso un altro abbaglio? Continua dopo la foto















Ma non solo gossip, nei giorni scorsi Chiara Ferragni era intervenuta sul caso di Wlly Monteiro. Aveva affidato ai social la sua rabbia e il suo dispiacere per quanto accaduto a Colleferro. La fashion blogger aveva ricondiviso nelle storie del suo seguitissimo account Instagram un post del marito, il rapper Fedez. Si tratta di uno screenshot di un articolo de La Repubblica; nel titolo, i familiari del killer dicono del giovane morto che ‘era solo un immigrato’. Continua dopo la foto











“Dove finiremo?” si interroga la Ferragni, che aggiunge: “Condoglianze alla famiglia di Willy, mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”. Dopo, sempre nelle storie di Instagram, la Ferragni condivide un post dell’account @spaghettipolitics: “Willy Montero , italiano di 21 anni dalla pelle nera, è stato ucciso da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci” recita il post. “I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo” si legge ancora. “Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese di m*rda”, si legge ancora nel testo condiviso dalla ‘Blonde salad’.

Ti potrebbe interessare: Fratelli morti insieme nello schianto. Carlo e Veronica avevano 19 e 16 anni