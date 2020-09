Dopo l’uscita del primo singolo Jasmine Carrisi, la figlia 19enne di Al Bano avuta da Loredana Lecciso, è sempre più sotto la lente d’ingrandimento dei social e degli addetti ai lavori. Voce intensa e presenza scenica la potrebbero presto vedere calcare palcoscenici molto importanti. Sul suo futuro Jasmine Carrisi ha le idee molto chiare. Se è vero che, come si dice, il sangue non è acqua, Jasmine ha decisamente raccolto il patrimonio genetico artistico del papà ed ha deciso di tentare di sfondare nel mondo della musica.

Come la giovane Jasmine sa, essere figlia d’arte non è sempre un vantaggio, anche perchè lei appartiene ad una generazione diversa e per forza di cose la sua musica è distante anni luce da quella che ha reso celebre il papà: ovviamente nei commenti i paragoni con il famoso genitore non si fanno attendere. Continua dopo la foto















Jasmine però in una intervista ha dichiarato: “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa. Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”. Anche in un video su TikTok, social che va molto di moda fra i giovanissimi e dove Jasmine ha una vasta platea di follower, Jasmine ha ironizzato sui pro e i contro di essere la figlia di Al Bano. Continua dopo la foto















“Sei una raccomandata”, “ti sei mai fatta fare l’autografo da tuo padre”, “quali personaggi famosi conosci” sono alcune delle frasi ricorrenti che la ragazza ha deciso di riportare nel suo video, come esempio di quello che sente tutti i giorni. Il sogno nel cassetto di Jasmine è di duettare sul palco di Sanremo con il papà: chissà se potrà mai avverarsi? Continua dopo la foto











E Al Bano cosa pensa? “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista”.. Al Bano, nell’intervista rilasciata al periodico Mio, ha messo in chiaro di non voler dare il proprio giudizio da genitore. Quello da artista, invece, non l’ha tenuto nascosto, ed è molto lusinghiero per la giovane rapper. “Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione rap di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”.

Ti potrebbe interessare: “Oddio ma è identico!”. UeD, tutti pazzi per Davide e quella somiglianza che salta subito all’occhio. Ecco dove abbiamo rivisto il corteggiatore