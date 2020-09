Davide Lorusso, il suo volto non è del tutto sconosciuto al pubblico di telespettatori. La sua città natale è Como e ha la bellezza di 27 anni. Conosciuto a Milano come barman e batender per un locale, approda nello studio di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore Jessica Antonini. Eppure il fascino mediterraneo di Lorusso è già sceso in campo durante un altro celebre programma televisivo.

Anche Uomini e Donne ha riaperto la nuova edizione nel palinsesto televisivo in onda su Canale 5. Davide Lorusso fa così il suo ingresso nel dating show con lo scopo di riuscire a conquistare il cuore di Jessica. Ma per molti è impossibile dimenticare quella bellezza. Moro di 27 anni, il corteggiatore ha già dato modo di mettersi in gioco, tentando non solo la fortuna. (Continua a leggere dopo la foto).















Le strategie di un corteggiatore non sono così tanto differenti da un ruolo che Davide ha ricoperto in Temptation Island 2020, in compagnia di Alessandro Basciano, Marco Guercio, Carlo Siano. Deciso e determinato. Ebbene si, il giovane originario di Como, non può che attirare su di sè tutte le attenzioni. Non solo caratterizzato da un fascino indiscutibile, il barman somiglia moltissimo a un altro volto che ha fatto perdere la testa a molte. (Continua a leggere dopo la foto).















E se dicessimo il nome di Can Yaman? L’attore turco della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno ricorda decisamente il corteggiatore, che sembra aver intrigato la tronista e non solo lei. Diventa chiacchieratissimo fin da subito, Davide Lorusso vanta anche un numero considerevoli di follower sul proprio canale Instagram. Foto nei locali e di eventi che lui stesso cura, ma la popolarità è anche la conseguenza inevitabile di chi non passa inosservato. (Continua a leggere dopo le foto).









Il suo sogno rimane quello di poter avviare un’attività tutta sua negli ambiti della ristorazione e del catering, ma capiamo bene che non si tiene alla larga anche dalle esperienza televisive. Una ragazzo con la testa sulle spalle che in una relazione cerca anche “un buon approccio verbale”. Lo ha affermato quando si è presentato al pubblico nel video mandato in onda per Temptation Island. Ma in molti si chiedono se stia o meno cercando l’anima gemella. Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine.

