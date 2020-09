Il pubblico di Uomini e Donne è ormai abituato ad assistere a liti furiose tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista storica del programma non si lascia mai sfuggire l’occasione di attaccare – anche pesantemente – la dama torinese e anche in questa nuova edizione appena cominciata nulla è cambiato. Non appena Gemma ha messo piede in studio, Tina è partita all’attacco.

Poteva la Vamp essere d’accordo o addirittura complimentarsi con lei (come ha fatto Gianni Sperti) per il lifting al viso a cui si è sottoposta in estate? Certo che no. E infatti, come al solito, non si è risparmiata e, tra critiche feroci, ha deciso di chiamarla ‘Baby Gemma’ adesso. Ma nelle puntate successive Tina ha fatto ancora ‘di meglio’: si è espressa addirittura senza censura. (Continua dopo la foto)















Solitamente, in caso di parole o espressioni poco consone va in onda il classico ‘bip’ a Uomini e Donne ma non stavolta. Ma partiamo dall’inizio. Durante la puntata in cui Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono ritrovati una di fronte all’altro per raccontare al pubblico e ai presenti quello che è accaduto nei loro incontri, la storica dama di Torino ha più volte fatto riferimento al fatto che il ragazzo abbia rifiutato un invito a casa sua. (Continua dopo la foto)















A quel punto Tina Cipollari è ‘esplosa’: “Le ultime cartucce vuole spararle col sesso estremo! – è sbottata nei confronti della Galgani – Ma se gli uomini non vogliono venire, rassegnati. Trova altri rimedi! Ci sono pure uomini a pagamento, i gigolò esistono. Chiama! Ci sarà un numero e buona notte! Maria, è assetata di sesso! Vuole solo sesso, sesso, sesso… Eddai, e chiama questi! Spendi due soldi!”. (Continua dopo la foto)











Il tutto senza alcun ‘bip’, come detto. A differenza di quanto accaduto in passato, gli insulti di Tina si sono sentiti in maniera integrale e il pubblico più social, che non è abituato alla non censura, l’ha subito fatto notare in rete. E infatti il breve video in cui la Cipollari urla “assetata di sesso, vuole solo sesso, sesso, sesso” è praticamente già virale.

