Puntata bollente di Pomeriggio 5. Davanti ai microfoni di Barbara D’Urso due pezzi da novanta della televisione recente famosi per non guardare in faccia a nessuno. Parliamo di Taylor Mega e Floriana Secondi. Tutti è nato nella seconda parte del programma quando la padrona di casa ha introdotto un argomento abbastanza spinoso quello dei figli di papà che spesso e volentieri ostentano la loro ricchezza sui social.

Terreno fertile per Floriana Secondi che ha puntato il dito contro la popolare influencer, non facendo mistero di tollerare ben poco il suo atteggiamento: “Secondo me a molti risulti antipatica per il modo in cui ti atteggi…Sei un po’ antipatica perchè ti atteggi sempre da ricca…Io credo di essere e tu apparire…” Ovviamente Taylor Mega non c’è stata a subire passivamente questo attacco, rispondendo per le rime all’ex concorrente del Grande Fratello. Continua dopo la foto















“Guarda che anche tu risulti antipatica a molto persone…Ma poi tu chi sei per dire ciò?” Floriana Secondi ha però continuato a criticare senza sosta la popolare influencer Taylor Mega a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, la quale ha arruolato tra i suoi opinionisti Pinina Garavaglia, asserendo: “Sembri una coatta come me…Una ricca coatta perchè sei aggressiva…Basta vederti e sembri più aggressiva di me che sono coatta…Hai capito?”. Continua dopo la foto















Taylor Mega però non si è scomposta più di tanto nonostante le tante critiche ricevute, limitandosi a rispondere a Floriana Secondi ospite oggi a Pomeriggio 5: “Non mi sembra affatto di essere aggressiva…Sei te quella che sta attaccando…Ti sto solo rispondendo…” Taylor Mega ha poi cercato di difendersi, rivelando oggi a Pomeriggio 5 di non aver mai ostentato niente sui social. Continua dopo la foto











“Ho mostrato sempre la mia vita di tutti i giorni…Se poi mi posso permettere una borsa in più perchè devo nasconderla?” Una spiegazione che poco ha convinto Floriana Secondi, che si è limitata a dire: “Il problemi è come mostri questa borsa…” Le due riusciranno mai a chiarirsi? Di sicuro c’ha pensato Barbara D’Urso costretta a intervenire per sedare gli animi.

