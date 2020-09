Tv e cinema in lutto. È morta l’attrice famosa per il suo ruolo nell’amata (e seguitissima) serie tv

È morta a 85 anni l’attrice britannica Diana Rigg. Era nata a Doncaster, in Inghilterra, nel 1938. Il suo agente ha detto che è morta nella mattinata del 10 settembre. La figlia di Rigg, Rachael Stirling, ha detto che sua madre è morta di cancro, malattia che le era stata diagnosticata lo scorso marzo.

L'attrice aveva recitato nel 1969 in Agente 007-Al servizio segreto di Sua Maestà nel ruolo di Tracy, moglie di James Bond, ed era famosa per aver interpretato il ruolo di Olenna Tyrell nella serie tv Game of Thrones. Nel 1962 interpreta a teatro Cordelia, figlia minore di Re Lear (interpretato da Paul Scofield), nella tragedia omonima di Shakespeare, sotto la direzione di Peter Brook. Il primo ruolo importante è in Agente speciale, serie televisiva abbandonata per permetterle di interpretare il ruolo di Tracy Bond in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà.















Divenne un membro del RADA Council, e nel 1967 divenne un'attrice associata della Royal Shakespeare Company. Fu inoltre la prima attrice a recitare nuda sul palco (con Keith Michell) nella produzione teatrale Abelard and Heloise (1970). Nel giugno 1994 ricevette il titolo di Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) dalla regina Elisabetta II per i suoi innumerevoli contributi teatrali e cinematografici. È inoltre Cancelliere della Stirling University della Scozia. Da quest'università ricevette una laurea onoraria nel 1988, e nel 1992 dalla Leeds University.















Dal 2013 al 2017 è apparsa più volte in Il Trono di Spade, nel ruolo della "Regina di Spine" Olenna Tyrell, per il quale ha ricevuto la candidatura come Outstanding Guest Actress in a Drama Series alla 65 edizione dei Primetime Emmy Awards nel 2013 e nel luglio 2014 come Guest Actress agli Emmy. Si è sposata due volte: il 6 luglio 1973 divenne moglie di Menachen Gueffen, da cui divorziò il 3 settembre 1976.









Il 25 marzo 1982 si sposò invece con Archibald Hugh Stirling, nipote del colonnello Sir David Stirling, fondatore dello Special Air Service (SAS), dal quale nel 1977 ebbe una figlia, l’attrice Rachael Stirling, ma anche questo matrimonio si concluse con un divorzio il 31 agosto 1990. In Game of thrones ha interpretato Olenna Redwyne, sposata Olenna Tyrell era la vedova di lord Luthor Tyrell e madre del defunto lord Mace Tyrell, nonché nonna di Loras e Margaery Tyrell.

