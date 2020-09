Tra gli ospiti di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, la bellissima Ramona Badescu. Diventata mamma a 50 anni, l’attrice ha raccontato in trasmissione il difficile momento che sta vivendo. Ramona è molto legata ai genitori e il fratello, da sempre suoi complici. Ed è proprio pensando agli affetti lontani, rimasti in Romania, e al padre malato, che è scoppiata in lacrime in diretta durante Storie Italiane.

“Mi mancano, non li vedo da quando ho partorito – ha raccontato – farei anche cinque settimane di quarantena, ma purtroppo non riesco ad andarli a trovare per fargli vedere il bambino, perché sabato chiuderanno i voli”. A Eleonora Daniele, l’attrice ha rivelato che suo padre è gravemente malato e l’emergenza coronavirus non rende possibile un suo spostamento verso la sua terra d’origine. (Continua dopo la foto)















“Sabato sarà il suo compleanno e io non potrò esserci – ha detto senza trattenere le lacrime – Chiuderanno le frontiere e questo sarà l’unico anno della mia vita in cui non potrò festeggiarlo”. Il papà di Ramona Badescu è anziano e malato, anche se lei non specifica quale patologia lo affligge. “Lui sta molto male. Sta per compiere 89 anni, è la vecchiaia che arriva”. (Continua dopo la foto)















“Quando siamo in forze non pensiamo che prima o poi arrivano problemi di salute – ha proseguito commossa – Mio papà è stato un direttore di costruzioni, era una persona che gestiva 4000 dipendenti e adesso vederlo senza forze, nella sua dignità mi fa molto male. E la lontananza uccide”. Papà e figlia sono molto uniti: “È stato il primo a scrivere una mia canzone per permettermi di andare a lavorare in televisione”. (Continua dopo le foto)











Quando l’intervista si sposta sul figlio Ignazio, avuto l’anno scorso da Narcis Godeanu, Ramona Badescu ritrova il sorriso: “Dio ha voluto che fossi mamma di un maschietto dolce e straordinario. Ha già un anno. Avere questo grande dono è una cosa veramente molto bella. Sono qui per dire che si può diventare mamme anche a cinquant’anni, la mia vita biologica è 37 anni. Non esiste solo l’età della carta di identità, ma esiste anche vita biologica”, ha concluso.

