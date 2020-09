Dopo l’esperienza a Temptation Island Manila Nazzaro è tornata a essere super popolare. La storia d’amore dell’ex Miss Italia con Lorenzo Amoruso ha fatto sognare tutto il pubblico. Anche dopo la fine del docu reality, quando la coppia si è mostrata sui social più unita e innamorata che mai. Oggi Manila è stata ospite a “C’è tempo per…”, dove si è raccontata senza filtri.

Cosa c'è nel futuro? Quali impegni lavorativi l'attendono? Su questo argomento la Nazzaro non si è sbilanciata molto, Ha detto ad Anna Falchi e Beppe Convertini, dunque a tutti i telespettatori sintonizzati, di non poter ancora anticipare nulla, ma ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola: "Incrociamo le dita – ha spiegato loro -qualcosina potrebbe arrivare".















Sempre per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con i conduttori del programma Manila ha ovviamente ripercorso la sua carriera. Ha quindi rivisto i filmati degli anni '90 e di conseguenza il momento della sua vittoria a Miss Italia. Alla fine dei filmato, però, non ha trattenuto l'emozione. Si è commossa e, appena ha potuto, ha spiegato il motivo.















"Potrei vedere questo momento milioni di volte, avverto sempre le stesse lacrime. È il sogno da bambina che si realizza", ha confidato per poi parlare a lungo dell'amore per i suoi figli. Dopo la separazione dal suo ex marito, ha ammesso che a volte i momenti di sconforto ci sono, ma riesce a superarli. La sua fortuna, ha svelato Manila, è essere una mamma senza ansie.











Parlando proprio del ruolo di mamma verso i suoi due figli maschi, Manila ha anche voluto lanciare un messaggio: “Abbiamo una grande responsabilità noi mamme dei figli maschi. Soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo. Perché sono gli uomini del domani”.

