“Potremmo chiudere il programma”. Ballando con le stelle, la decisione costretta di Milly Carlucci

Manca poco alla prima puntata di “Ballando con le Stelle”, lo show che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione alle prese con il ballo. Dopo il primo slittamento di questa primavera dovuto al coronavirus, l’appuntamento è stato confermato per il 19 settembre. Protagonisti dell’edizione 2020 saranno Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Rosalinda Celentano e Samuel Peron.

E ancora Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts. In questi giorni, per Milly Carlucci e il suo pubblico non sono mancati i colpi di scena. Prima la notizia della positività al covid-19 del ballerino Samuel Peron, poi lo stesso esito per il concorrente Daniele Scardina.















"Ho appena fatto il secondo tampone, speriamo di essermi negativizzato – ha spiegato il ballerino Samuel Peron a Liberoquotidiano -, poi dovrei farne un terzo, così torno a lavorare a Ballando con le stelle dove sono in coppia con Rosalinda Celentano […] Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare: sono stato direttore artistico del locale The Box Poltu Quatu, ed è stato una spettacolo meraviglioso, veramente entusiasmante, che ha avuto grande successo".















Tampone positivo anche per il pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta Daniele Scardina, che dovrà ancora aspettare per salire sul palco di Rai Uno in coppia con Anastasia Kuzmina. "Noi intanto aspettiamo Samuel Peron e Daniele Scardina, non li abbiamo cacciati, ma panchinati" ha spiegato Milly Carlucci in un0intervista rilasciata al Messaggero. Anastasia Kusmina, maestra di Scardina, non sarà presente alla prima puntata, mentre Rosalinda Celentano, allieva di Peron, ballerà da sola.









Milly Carlucci ha parlato anche della possibilità di un nuovo contagio all’interno del cast o della trasmissione. “Sono molto preoccupata”, ha detto la conduttrice “Se ci saranno contagi la produzione si ferma”, ha confermato spiegando l’assoluta necessità di condurre in sicurezza il programma.

