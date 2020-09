Pian piano tutti i programmi televisivi stanno tornando in onda dopo la consueta pausa estiva. Per quanto riguarda la Rai, anche i seguitissimi show della prima serata come Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle si preparano a far divertire il pubblico. Carlo Conti e Milly Carlucci, i rispettivi padroni di casa, stanno già scaldando i motori.

Il primo, che vedremo in tv il venerdì sera, tornerà il 18 settembre; la seconda, invece, dopo le vicissitudini legate a casi di coronavirus nel cast ha già dato appuntamento a tutti per sabato 19. Nella nuova edizione di Tale e Quale Show 2020 la giuria sarà la stessa della precedente, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, e sono stati già svelati i dieci concorrenti che si cimenteranno nelle imitazioni. (Continua dopo la foto)















Sono Luca Ward, Francesco Paolantoni, il vincitore dell’Isola dei famosi 2004 Sergio Muniz, il cantante ed ex concorrente di Amici Virginio, il cantante Pago, che è reduce dalla storia travagliata con Serena Enardu e dal GF Vip, Carmen Russo, Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey e la performer Giulia Sol. Ma a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso, però, il programma andrà in onda senza pubblico in studio. (Continua dopo la foto)















La notizia è arrivata qualche ora fa e il conduttore Carlo Conti l’ha commentata in diretta a Porta a Porta. Poche e semplici parole, che non nascondono l’amarezza: “Ci hanno appena comunicato che Tale e quale andrà in onda senza pubblico presente in studio – ha annunciato Conti – Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni dello show…”. (Continua dopo le foto)











Certo, un duro colpo per una trasmissione in cui, come tante altre, il pubblico è un elemento fondamentale. Famose, per esempio, le “standing ovation” della platea dopo un’esibizione particolarmente esaltante. Ma è stata una decisione inevitabile. E ci sono cambiamenti anche ‘dietro le quinte’: “Per rispettare il distanziamento, abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Sarà tutto diverso”, ha aggiunto il conduttore.

