Un’altra puntata intensa l’ultima di Pomeriggio Cinque. Come sempre, Barbara D’Urso è passata dagli argomenti di cronaca e attualità a quelli di intrattenimento e ovviamente dedicato ampio spazio al caso di Willy Monteiro. Nel corso della puntata ha avuto in collegamento il fratello di due dei ragazzi indagati e arrestati.

Ma prima ancora di approfondire i fatti Carmelita ha voluto lanciare un messaggio. “Ci sono dei deficienti nel web che scrivono cose orrende festeggiando la morte di Willy. Cose orrende che, veramente, il cielo guarda”. Mentre Barbara d’Urso si occupava del caso di Willy, è nata una polemica sul lavoro svolto dai giornalisti. Secondo l’ospite che la d’Urso aveva in collegamento a Pomeriggio Cinque, fratello di due ragazzi arrestati, i giornalisti non hanno riportato le informazioni esatte. (Continua dopo la foto)















A quel punto Barbara, che ha mostrato più volte di essere davvero colpita dal pestaggio di Willy, ha difeso i giornalisti: “Però mettiti nei panni dei giornalisti. I tuoi fratelli hanno delle precedenti risse?” Quando il ragazzo ha dato una risposta affermativa, Barbara d’Urso ha dunque spiegato il perché i giornalisti hanno usato dei toni forti sui ragazzi arrestati. Più tardi, poi, si è parlato della reunion degli ex gieffini nella casa di Fabio Testi in Veneto. (Continua dopo la foto)















Tra gli ospiti, Patrick, Fernanda Lessa e il marito Luca Zocchi e Antonio Zequila e proprio quest’ultimo è stato vittima di uno scherzo che lo ha fatto andare su tutte le furie. Zocchi, infatti, lo avrebbe lanciato in piscina con il cellulare e il portafogli in tasca. “Mi ha lanciato in piscina con il cellulare e il portafogli in tasca – dice furioso Zequila nel filmato – Avevo anche una lettera di mio padre scritta a mano e il passaporto. Non gli dò una bottigliata in faccia perché sono a casa tua”. Parole forti, troppo forti, che hanno creato gelo in studio. (Continua dopo le foto)











Fernanda Lessa, ospite in collegamento, spiega: “Zequila aveva buttato in piscina la bici di Patrick che costa molti soldi. Allora abbiamo pensato di fargli lo scherzo. Quando ci ha detto di avere il cellulare in tasca, ci siamo offerti di ricomprarglielo”. L’ultima parola alla conduttrice: “Non mi piace la frase detta da Zequila ‘Gli do una bottigliata in faccia’, assolutamente sbagliata. Ma non si lancia una persona con il cellulare in piscina, non è una questione di soldi, ma nel cellulare hai la tua rubrica, i tuoi documenti. Anch’io mi sarei arrabbiata”.

“Con la lingua?!”. Venezia bollente, il bacio tra le due della tv scatena i fotografi e i presenti