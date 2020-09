Che botta per Paolo Ruffini. Ormai è certo: cosa succede allo storico volto di Mediaset

Arriva una notizia bomba su ”La Pupa e secchione”, il programma targato Mediaset in onda su Italia 1. Anche quest’anno ci sarà una nuova edizione della trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, la versione italiana di uno show americano che ruota intorno ad alcune coppie formate da una ragazza, la pupa appunto, e da un ragazzo, meglio se un po’ nerd, un secchione senza una vita sociale ed esperienze con l’altro sesso.

Il motore della trasmissione è chiaramente la quasi totale mancanza di sintonia tra i due membri di ogni coppia. Per la terza stagione italiana, quella del 2020 è stata adottata la novità dei «Viceversa», introducendo nel programma alcuni concorrenti donne che fanno la parte delle secchione e alcuni concorrenti uomini che fanno la parte dei pupi. (Continua a leggere dopo la foto)















Una versione che ha conquistato il pubblico italiano e che, alla fine, ha visto salire sul podio proprio una delle coppie viceversa. Ad aggiudicarsi il primo posto, infatti, sono stati la secchiona Maria Assunta Scalzi e il pupo Stefano Beacco. (Continua a leggere dopo la foto)















E anche questa volta sarà così. E così pupe e pupi, secchione e secchioni sono stati chiamati per i casting, ma quest’anno c’è un’altra novità: non ci sarà più Paolo Ruffini alla conduzione. Il comico toscano è stato sostituito dall’azienda e al suo posto arriverà un altro noto collega della risata. Al timone del programma cult di Italia 1 troveremo infatti Andrea Pucci. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ruffini – scrive leggo.it – sembra non aver preso bene la sua estromissione dallo show: la notizia sarebbe arrivata quando la sua conferma sembrava cosa fatta. Un’altra novità della trasmissione sarebbe l’arrivo di Rocco Siffredi in giuria anche se il nome dell’attore a luci rosse non è stato ancora confermato, riferisce la stessa fonte”.

“Invecchiata!”. Vanessa Incontrada, ci mancava questa. L’ennesima coltellata dopo il red carpet