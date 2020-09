“Allarme regia!”. Gerry Scotti, imprevisto a Caduta Libera: costretto a fermare tutto

Tra i numerosi programmi televisivi, tanto Mediaset quanto Rai, tornati in onda il 7 settembre scorso dopo la consueta pausa estiva anche Caduta Libera. La nuova edizione del game show del preserale di Canale 5, condotta ancora una volta dal mitico Gerry Scotti, è partita e lo ha fatto alla grande.

Ha tenuto incollati allo schermo quasi due milioni di spettatori nella prima parte e poi più di due milioni e mezzo nella seconda parte (18,42% di share). Non solo il gioco in sé, ma anche la presenza di un pilastro della tv come Gerry Scotti piace da impazzire al pubblico, che lo adora da sempre per la sua simpatia oltre che bravura. Tornando alla sfida, la campionessa in carica ha già perso lo scettro ed è stata sostituita da un altro concorrente. (Continua dopo la foto)















È stato proprio quest’ultimo che, nell’ultima puntata andata in onda e dopo aver risposto correttamente a una domanda, ha fatto notare al padrone di casa la presenza di una cavalletta in studio. Un imprevisto che ha costretto Gerry Scotti a fermare il gioco e invocare l’aiuto della regia: “Allarme, regia, c’è una cavalletta. Non toccatela, porta benissimo”. (Continua dopo la foto)















Alla fine l’insetto è uscito da solo e la gara è tornata a scorrere normalmente. Dopo l’imprevisto della cavalletta, il conduttore ha salutato uno sfidante ma prima di farlo cadere nella botola lo ha invitato a cantare qualcosa vista la sua professione di vocal coach. Così, dopo aver accennato un brano di Adriano Celentano in onore dello zio Gerry, è caduto giù. (Continua dopo le foto)











A quel punto, visto che si era entrati nell’argomento canzoni, Gerry si è anche lasciato andare a una confidenza. Dopo aver fatto cantare un brano al concorrente, il presentatore ha scherzato sul Festival di Sanremo: “Non lo farò mai, ma se lo faccio lo faccio così: arriva uno, canta, e se mi sta sulle balle via”.

“In ospedale”. Elisa Isoardi, è successo tutto durante le prove a Ballando con le Stelle