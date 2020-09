Se la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne è stata ‘scoppiettante’, con Gemma Galgani grande protagonista dopo il lifting e Barbara De Santi grande assente, la seconda non è stata da meno. Oltre al nuovo studio, quest’anno Maria De Filippi inaugura anche un nuovo format: addio divisione tra trono classico e trono over, ora è tutto un mix.

E proprio durante il secondo appuntamento, dopo aver dato spazio alle vicissitudini di Gemma e Nicola Vivarelli, via alla conoscenza dei nuovi tronisti. Aspiranti tronisti sulle prime perché solo due tra Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda possono iniziare il percorso alla ricerca dell’anima gemella. Alla fine Blanda non ce l’ha fatta, ma è comunque riuscito a catturare l’attenzione di una dama del parterre femminile del trono over molto amata: Roberta Di Padua. (Continua dopo la foto)















, che in questi anni a UeD non è mai stata particolarmente fortunata con i cavalieri che ha frequentato, ha persino chiesto a Maria De Filippi di trattenerlo in studio qualora non diventasse tronista: “Io faccio il tifo per lui, ma se non dovesse diventare tronista lo facciamo rimanere giusto?”. Alla fine Davide Blanda non ce l’ha fatta ma si è subito consolato accettando la proposta di Roberta: diventerà un cavaliere. (Continua dopo la foto)















Prima di questo verdetto, però, Roberta si è letteralmente lasciata andare con lui scatenando l’immediata reazione dei telespettatori più social. Non ha fatto mistero di tifare spudoratamente per Davide e quando Maria ha chiesto al ragazzo se avesse voglia di ballare con lei, la dama di Cassino è parsa più disinibita che mai con quella battuta a ‘hot’. (Continua dopo le foto)









“Te lo dico io se sei rigido”

ROBERTAAAAA ✈️✈️✈️✈️✈️✈️#uominiedonne pic.twitter.com/QJpoVHgZoD — mat is smiling ☻ (@ahoy_boy98) September 8, 2020



Davide, 27enne di Novara, ha un po’ tentennato alla richiesta di Maria del ballo con Roberta. E poi: “Ma sai ballare? Magari mi insegni” chiede alla dama. E Maria: “Perché? Sei rigido?”. “Non so, non tanto dai…”. Ed è stato a questo punto che la Di Padua non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare una frecciatina dal sapore piccante. “Vediamo, te lo dico io se sei rigido”, gli ha detto con aria quasi di sfida, scatenando risate in studio, la reazione divertita della conduttrice e del pubblico a casa.

Giovanna Abate e Sammy, scintille a UeD. Poi il gesto di Maria De Filippi