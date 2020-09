Non solo Gemma Galgani e il suo nuovo corteggiatore Paolo e la presentazione delle nuove troniste, Sophie e Jessica: a UeD Maria De Filippi ha ospitato anche due ex protagonisti della passata stagione, Giovanna Abate e Sammy Hassan. Come sanno bene i fan, tra loro è finita poco dopo la scelta e oggi in puntata la prima a entrare in studio è stata l’ex tronista.

Dice che la loro brevissima storia è finita dopo solo qualche settimana e che di fatto si sono visti solo cinque giorni dopo la scelta. Queste giornate trascorse insieme hanno portato Sammy a prendere la decisione di interrompere immediatamente la storia con lei. Che avrebbe almeno voluto provare a trovare delle soluzioni per risolvere i loro problemi. Poi entra Sammy e, com’era prevedibile, si accende la lite. (Continua dopo la foto)















Ognuno fermo sulle proprie posizioni, al punto che all’improvviso Maria De Filippi decide di interrompere questo confronto, che anche a detta del pubblico sarebbe inutile. Un gesto molto apprezzato dagli spettatori più social, convinti che non ci sia possibilità di chiarimento tra i due. Così, quando i toni si alzano e gli animi in studio si scaldano, la padrona di casa mette la parola fine al tutto. (Continua dopo la foto)















E il pubblico di Canale 5 commenta positivamente il gesto della conduttrice, che ha scelto di mettere la parola fine a un confronto che è stato sì intenso ma è durato pochissimo nella messa in onda. Nel dettaglio, Sammy dà la sua versione dei fatti e sembra non essersi pentito di nulla, dall’altra Giovanna appare davvero molto delusa. (Continua dopo foto)











Giovanna più volte ricorda a Sammy che potrebbe rivelare alcuni dettagli della loro breve frequentazione: “Vuoi che dico tutto? Ti conviene? Dì quello che c’è stato prima”. Non solo, si dice certa del fatto che l’ex corteggiatore si sia solo preoccupato di come avrebbero dovuto far passare la loro rottura sui social. Insomma, come detto solo accuse e nessuna voglia di chiarirsi. Per questo quando Maria De Filippi li ha interrotti ed è passata oltre pubblico ha approvato.

UeD, bufera sulla nuova tronista: entra in studio e il pubblico la massacra. “Ma come si può?!”