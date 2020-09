Dopo un’estate bollente l’autunno rischia di non essere da meno. Stefano De Martino infatti è pronto a tornare in tv. Per il conduttore il 2020 è stato un anno particolarmente difficile, prima la rottura con Belen poi la cancellazione di alcuni suoi programmi dalla Rai dove sembrava essere ormai di casa. Un anno da buttarsi alle spalle quanto prima a cominciare dalla chiacchiere sulla sua vita privata e i tanti flirt attribuiti.

Da quello con Alessia Marcuzzi, Mariana Rodriguez e in ultimo con una ragazza di nome Fortuna, tutti categoricamente smentiti da chi ne cura l'immagine e da lui in persona. Stefano De Martino avrebbe fatto una confidenza agli amici e questa è stata riportata dal noto settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: "Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna".















Non ha tutti i torti! Per l'ex marito di Belen Rodriguez sarà stato sicuramente stressante leggere quotidianamente notizie non veritiere su presunti flirt e nuove storie d'amore tra lui e personaggi del mondo dello spettacolo. Continua a ribadire che sarà lui a uscire allo scoperto quando avrà una nuova fiamma: al momento Stefano De Martino è single.















Stanco delle numerose fake news che riguardano la sua vita sentimentale e la sua sfera privata, Stefano De Martino è concentrato a fare solo il padre in attesa del suo ritorno in televisione. È Santiago, al momento, l'unico amore della sua vita e all'orizzonte non ci sarebbe nessuna donna. Cosa che non si può dire sul conto dell'ex compagna Belen (un giornalista ha fatto una relazione): la showgirl argentina è uscita fuori allo scoperto con Antonino Spinalbese con cui si sarebbe già fidanzata.











Dopo le vacanze estive e l’impegno al timone del Festival di Castrocaro, Stefano De Martino si è trasferito e ha cambiato casa. Il conduttore ha iniziato a presentare la sua nuova abitazione milanese sui social pubblicando soltanto qualche piccolo dettaglio. Negli ultimi scatti postati sui suoi social si è visto un salone con un tavolino e uno specchio, mentre dalla finestra un viale verde sul quale affaccia l’appartamento. Secondo la nota rivista Chi sarebbe tornato il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I rapporti si sarebbero ricuciti solo per amore del figlio anche se, al momento, non c’è alcun ritorno di fiamma. Belen, infatti, ha cambiato vita e sembra sempre più proiettata a continuare la relazione con Spinalbese.

