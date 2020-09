La notizia era rimbalzata un po’ ovunque, incontrando il favore di pubblico e critica. Non c’è dubbio infatti che, nonostante alcuni bassi degli ultimi anni, Simona Ventura resti tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Sempre sorridente, nei mesi scorsi aveva fatto parlare per la sua scelta di non ritoccare le foto per non alimentare stereotipi negativi.

Una ventata di popolarità che sembrava avere aperto uno scenario clamoroso, un ritorno a Quelli che il Calcio di Simona Ventura, invece è una fake news. A riportarla è stata il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che al momento non si sa se il programma ripartirà, ma ci potrebbe esser una nuova opzione in conduzione, "con il ritorno in tv di Simona Ventura in coppia con il figlio Niccolò. Al momento, la situazione è in standby".















A smentire tutto questo è stato il giornalista de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, il quale ha confermato che al timone della storica trasmissione sportiva del secondo canale della Tv di Stato dal 1993 ci saranno nuovamente Luca e Paolo con Mia Ceran. Il ritorno in Rai di Simona Ventura con nuovi programmi è confermato, ma non prima del 2021. Simona Ventura sarà al timone di nuovi e inediti progetti con Rai2, come la stessa conduttrice ha confermato in una delle sue dirette su Instagram e ha ribadito anche con un recente post sul social.















Dopo aver condotto nella scorsa stagione televisiva la prima e unica edizione de La Domenica Ventura, la sesta edizione di The Voice of Italy e la quarta edizione de Il Collegio, Simona Ventura farà televisione ma nel 2021: nessun ritorno alla conduzione a Quelli che il Calcio ma, probabilmente, porterà sul piccolo schermo e su Rai2 un reality show nuovo di zecca. La conduttrice (che ha fatto una confessione triste), tuttavia, non è stata confermata nei nuovi palinsesti Rai nonostante il suo sia uno dei nomi molto quotati e un volto amato dal pubblico televisivo.











Secondo Libero Chiara Ferragni e Simona Ventura avrebbero pensato a un progetto televisivo da realizzare insieme. L’idea è quella di far incontrare il mondo della moda, la tv e i social. Il progetto sarebbe stato giudicato molto interessante dall’attuale direttore della seconda rete: il programma sarà realizzato? Non ci resta che aspettare e vedere la presentazione dei palinsesti Rai primaverili.

