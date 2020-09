Dopo i tronisti, a Uomini e Donne è stata la volta delle troniste. Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 9 settembre 2020, Maria De Filippi ha quindi presentato al pubblico Sophie Codegoni. Il suo nome era già uscito tra le anticipazioni e oggi, dopo il consueto video di presentazione, la ragazza ha fatto il suo primo ingresso in studio.

Sophie ha 18 anni, vive a Milano ed è impiegata come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Il suo sogno è però quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. I suoi genitori sono separati da tanti anni e lei ha un rapporto speciale con entrambi. Soprattutto con la mamma, che definisce la sua confidente, complice e migliore amica. La nuova tronista ha avuto una sola esperienza in amore e ha sofferto per un tradimento, dunque oggi è sfiduciata nei confronti degli uomini. (Continua dopo la foto)















Quella a UeD è la prima esperienza televisiva per Sophie Codegoni. “Lei è tanto bello, ma le ho offerto di fare la tronista perché non fa pesare la sua bellezza. Lei è molto semplice”, ha detto Maria De Filippi. “Spero che la mia età anagrafica non spaventi i ragazzi, ma sono pronta a dimostrare che è l’età è solo un numero”, ha risposto lei, che ha già ricevuto i complimenti di Gianni Sperti e degli altri presenti in studio. (Continua dopo la foto)















Ma la scelta di Maria e della redazione non ha convinto il pubblico a casa. Molti fan del programma hanno infatti ‘bocciato’ Sophie perché sarebbe troppo rifatta per l’età che ha, ovvero 18 anni e così passerebbe un messaggio per le generazioni più giovani che seguono lo show. In realtà non è dato sapere se abbia davvero ritoccato qualcosa del suo corpo ma secondo qualcuno la sarebbe passata dal chirurgo plastico pure per il naso e il décolleté. (Continua dopo foto e post)









Sophie è la nuova Tronista di #UominieDonne



“Sophie che è già rifatta da giovane non li dimostra per niente 18 anni e non è una cosa positiva”, si legge sui social. “Raga dite quello che volete ma secondo me non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni. Siamo al limite dell’esagerazione”. Anche la modella curvy e influencer Elisa D’Ospina è intervenuta: “Io ho un limite, che è un limite mio: a 18 anni, se non per gravi ragioni, non puoi rifarti da capo a piedi. Capisco che sia un mio limite ma nun je la posso fa”. Chissà se Sophie replicherà a questi attacchi…

