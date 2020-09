Tra i tanti programmi tornati in tv lunedì 7 settembre, dopo la consueta pausa estiva, anche La vita in diretta. E Alberto Matano fatto il suo esordio come conduttore in solitaria del contenitore di Rai1, sorprendendo subito per il gran numero di ascolti e ripagando così la fiducia accordatagli dal direttore della rete Stefano Coletta.

La nuova edizione è partita alla grande. Appena tornato in onda, Matano ha lasciato trapelare una certa emozione mentre salutava il pubblico. Il conduttore ha poi assicurato di stare bene anche se la paura del coronavirus non sia affatto passata. Anche nel suo programma non ci sarà il pubblico per rispetto delle norme anti-Covid relative al distanziamento e proprio il virus è stato protagonista per tutto il primo appuntamento. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda gli ascolti, la prima puntata ha fatto registrare al padrone di casa numeri più alti rispetto a quando divideva la scena con Lorella Cuccarini. Matano e la sua Vita in diretta si sono aggiudicati la prima sfida di ascolti tra i contenitori pomeridiani con una media del 16,52% di share, pari a 1.596.000 telespettatori e nella presentazione 1.441.000 spettatori e il 15.28% di share. (Continua dopo la foto)















A proposito di Lorella Cuccarini, dopo settimane di polemiche sull’addio di lei al programma, il giornalista ha rotto il silenzio recentemente e ora è tornato a parlare del rapporto con l’ex collega sulle pagine del settimanale Chi. Matano ha ammesso che con la collega ha condiviso 200 puntate, molte in piena emergenza, e c’è stato sempre un supporto reciproco. (Continua dopo le foto)











“Non ci siamo più sentiti e non le nascondo che mi è dispiaciuto molto per come sono andate le cose, ma ora è il momento di guardare avanti”, ha aggiunto Matano. Che sui dati d’ascolto preferisce invece ‘volare basso’, perché la sua priorità è fare servizio pubblico: “Sono importanti ma non voglio farmi prendere dal panico o dalle aspettative”.

