Barbara D’Urso, voce rotta e lacrime in diretta: “Spezza il cuore vederla così”

Anche Pomeriggio 5 è tornato in tv. Dopo la pausa estiva, lunedì 7 settembre Barbara D’Urso ha riabbracciato il suo pubblico e fra qualche giorno sarà di nuovo in studio per una nuova edizione di ‘Live Non è la D’Urso’. E se la partenza con lo show del pomeriggio non le ha fatto guadagnare la prima posizione nella consueta gara di ascolti, con il secondo appuntamento Carmelita si è rifatta.

Martedì Barbara è tornata a prendersi la leadership della sua fascia oraria: Pomeriggio 5 ha battuto La Vita in Diretta. Svanito l'effetto curiosità, dopo aver registrato lunedì 7 settembre 1.596.000 spettatori con il 16,52% (presentazione 1.441.000 spettatori e 15,28%), Alberto Matano ha perso ascolti: la puntata di martedì è stata seguita da una media di 1.342.000 telespettatori pari al 14,25%.















Pomeriggio 5, invece, è cresciuto negli ascolti. A rimanere incollati davanti a Barbara D'Urso nella prima parte sono stati 1.354.000 telespettatori, pari al 14,70% di share, mentre nella seconda 1.477.000 spettatori per il 15,38% di share. Ma passando ai tanti argomenti di cronaca e attualità trattati, a Pomeriggio 5 si è ovviamente parlato del caso di Colleferro, dove sabato notte Willy Monteiro è stato ucciso di botte durante una rissa per aver difeso un amico.















Nello spazio dedicato a questa tragedia che ha sconvolto tutta l'Italia, Barbara D'Urso intervistato in collegamento i proprietari del ristorante dove Willy lavorava come aiuto-chef. La proprietaria Antonella ha parlato per prima e ricordato il ragazzo con dolci parole: "Era educato, affettuoso, mai una parola fuori posto. Lavoratore, era il figlio di tutti noi". Poi è stata la volta dello chef del locale che con Willy lavorava a stretto contatto.











Anche lui ha speso parole bellissime per il giovane di soli 21 anni e durante il collegamento con il ristorante di Colleferro, la conduttrice si sarebbe commossa. A sentire quei ricordi Carmelita si sarebbe abbandonata all’emozione, tra voce rotta e lacrime, e il suo momento di fragilità è stato immediatamente notato dai follower su Twitter: “Barbara ha la voce rotta, spezza il cuore vederla così. Complimenti per la delicatezza con cui stai affrontando il caso”.

