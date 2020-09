Gemma Galgani è stata la grande protagonista della prima puntata di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo le indiscrezioni sul lifting e la rottura con Nicola Vivarelli era prevedibile che Maria De Filippi inaugurasse il programma dando ampio spazio alla dama torinese, 70 anni.

Che si è presentata in studio con il viso più disteso e anche se non ha stravolto il suo aspetto ha comunque incassato critiche a non finire da Tina Cipollari, convinta che sia stata incoerente con alcune sue dichiarazioni del passato. Per quanto riguarda Nicola Vivarelli, che la passata stagione avevamo conosciuto con il nome di Sirius, la loro frequentazione si è interrotta lo scorso mese di luglio, proprio quando Gemma si è recata dal chirurgo estetico. (Continua dopo la foto)















E mentre da una parte il giovane cavaliere ha lamentato l’assenza improvvisa della dama, quest’ultima dall’altra parte sembra non credere più in questa conoscenza. Ne è nato un duro botta e risposta in studio, non appena si sono rivisti, ma stando alle anticipazioni le discussioni non sono destinate a finire. Nella nuova puntata, infatti, Maria De Filippi annuncia l’arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma. (Continua dopo la foto)















Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, in studio si presenta un signore vicentino di 62 anni pronto a conoscere Gemma Galgani. Indossa un paio di jeans, scarpe a punta e diversi anelli alle dita e ha i capelli lunghi e sin da subito pare che riesca a conquistare l’interesse della dama. Ma in studio c’è anche Nicola… (Continua dopo foto)











Nella stessa puntata il pubblico di Canale 5 assisterà anche alla reazione di Nicola Vivarelli che, di fronte all’arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma, dà vita a un altro sfogo. Dopo la lite avuta con Gemma lunedì, oggi il 26enne dimostra di essere molto geloso. Nel dettaglio, i telespettatori lo vedranno persino alzarsi dalla sedia per litigare con la Galgani. Insomma, una scenata di gelosia sintomo del fatto che Nicola sembra non accettare la presenza di un altro uomo nella vita della dama.

