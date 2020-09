Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati in onda su Canale 5, dopo i saluti di rito e il rispetto delle distanze di sicurezza, durante la prima puntata post-lockdown, la conduttrice ha fatto gli auguri al collega per le nozze celebrate in estate. “Fai vedere l’anello, Francesco si è sposato, è convolato a giuste nozze. Per te è stata una estate da ricordare in assoluto”, ha detto la bionda conduttrice con il giornalista, quasi imbarazzato, che non ha fornito molti dettagli.

“È stata per me una bella estate”, ha aggiunto Vecchi. La Panicucci è apparsa in splendida forma per la prima puntata del 2020-2021 di Mattino Cinque, che conduce ormai da 12 anni, scegliendo un tubino bianco fasciante che esalta la sua silhouette perfetta. 53 anni il prossimo 27 ottobre, Federica ha lascia senza fiato con il suo look total white, super raffinato. Dopo il debutto la conduttrice è tornata in televisione scegliendo un abito midi viola e scarpe rosa cipria. Anche questa mattina ‘Mattino 5’ si è aperto con fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tanti ospiti. (Continua a leggere dopo la foto)















E proprio con una delle ospiti Federica Panicucci ha avuto un acceso diverbio. L’ex hostess Alitalia Daniela Martani, di ritorno dall’isola della Maddalena, si è rifiutata di indossare la mascherina al momento di salire sul traghetto con la sua auto. E di fronte alla fermezza del personale di bordo Ha inscenato una veemente protesta, riprendendo tutto con lo smartphone e postando poi il video sui social.

“La compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave, perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico regolamento, ma si sono rifiutati. Quindi in pratica secondo questi signori è obbligatorio indossare la mascherina anche nella propria macchina. Ma il DPCM governativo è molto chiaro in merito”, ha scritto su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)















La compagnia ha replicato che “a bordo è obbligatorio usare la mascherina” e che è necessario “mantenere la distanza nelle fasi di imbarco e sbarco”. La Martani è stata ospite di Mattino 5 insieme ad Antonella Mosetti e Aida Yespica, risultate positive al Covid-19. “Anche noi siamo arrivate dalla Sardegna. Stiamo a casa da un mese”, spiega Antonella Mosetti.

Daniela Martani critica le frasi della showgirl e afferma: “Ma non avete niente. Siete asintomatiche. Di cosa state parlando?”. “Stai zitta. Non c’è un confronto intellettuale alla pari”, commenta Antonella Mosetti che prosegue, “Possiamo essere dei possibili untori. Il messaggio che voglio passare è che sono asintomatica, ma non riesco a riprendere la mia vita. Non so come ho fatto a prendere il virus”. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto interviene la Panicucci: “Non posso permettertelo! Non posso permetterti di veicolare messaggi errati, nel rispetto di coloro che hanno perso la vita. “Ci sono persone che non ce l’hanno fatta contro il Covid e non mandiamo messaggi fuorvianti, le conseguenze spesso sono devastanti e non bisogna perdere di vista la gravità di questo virus”.

