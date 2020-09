Ed è ancora il momento di Gemma Galgani. La dama per eccellenza del trono over di Uomini e Donne è tornata in studio ringiovanita grazie al lifting “per ridurre la distanza tra l’età anagrafica e quella del suo spirito”. Per chi si fosse perso le anticipazioni, a luglio scorso la dama torinese ha fatto visita al chirurgo Marco Gasparotti e oggi, con un ingresso in studio degno di una vera star, si è fatta vedere dopo l’intervento con le telecamere al seguito.

Ovviamente i ritocchi non sono stati apprezzati da Tina, che di fronte alle immagini si è lasciata andare ai commenti, accusando la dama di continuare a essere falsa. Molti avevano pensato che Gemma avesse fatto l'intervento per sentirsi più giovane di Sirius, ed invece no. Anzi, si è dimostrata molto arrabbiata nei confronti del giovanissimo corteggiatore tanto da rifiutare anche di ballarci insieme.















"Io ho 70 anni, ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile all'età anagrafica. Il mio intento sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo", ha detto Gemma Galgani in puntata.















Nessun lineamento modificato o esagerazioni, solo un viso più fresco che le ha fatto recuperare una ventina d'anni, proprio come le foto che in queste ore stanno circolando sul web e mostrano una giovane e bellissima Gemma, che in passato è stata sposata, a 19 anni, con un uomo più giovane di lei, figlio di una famiglia benestante. Il matrimonio, celebrato contro la volontà dei suoi, è poi finito perché lei si sentiva in trappola.









“A diciannove anni ebbi un colpo di fulmine e convolai a nozze con un ragazzo, anche lui diciannovenne, figlio di un facoltoso armatore genovese. – ha raccontato Gemma Galgani a Di Più Tv – A me non andava giù che a mantenerci dovesse essere la famiglia di lui. […] Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo”.

