Barbara D’Urso, brutta sorpresa dopo ‘Pomeriggio 5’. Per Carmelita è una vera coltellata

Lunedì 7 settembre Barbara D’Urso è tornata in televisione con Pomeriggio Cinque. Dopo la pausa estiva, la conduttrice ha riabbracciato virtualmente il suo pubblico e ha raccontato le caratteristiche di questa edizione che arriva dopo i mesi difficili di lockdown che hanno caratterizzato la parte finale della scorsa stagione.

“Abbiamo deciso di non avere pubblico in studio – ha spiegato la presentatrice – ma piuttosto che avere pubblico distanziato e con mascherine preferisco lo studio vuoto”. La conduttrice ha raccontato che in studio avrà con sé anche un oggetto scenico con cui aiutarsi durante le dirette: “Io per rispettare le regole mi sono fatta costruire un’asta lunga un metro e mezzo per calcolare la distanza con i miei ospiti”. (Continua a leggere dopo la foto)















Tornata in onda su Canale 5, Barbara ha dato il benvenuto ai telespettatori con la sua solita verve: “Finalmente siamo di nuovo insieme. È il 7 settembre ed è la prima puntata della tredicesima edizione di Pomeriggio 5. Come potete vedere, abbiamo scelto di iniziare a settembre ancora – e spero per poco – senza pubblico. Io preferisco stare qui da sola, ma in contatto stretto stretto con voi”, ha detto in apertura. (Continua a leggere dopo la foto)















Tanti i servizi andati in onda e i temi toccati, ma Pomeriggio 5 non ha convinto i telespettatori italiani, che invece hanno voluto dare fiducia a ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano. Il giornalista, infatti, ha vinto la sfida degli ascolti battendo clamorosamente Carmelita. Con un milione e mezzo di telespettatori con il 16.52% di share, La vita in diretta ha di fatto battuto la rivale che non è andata oltre 1.410.000 spettatori e il 15.22%. (Continua a leggere dopo la foto)









Una bellissima vittoria per Alberto Matano e per gli haters di Barbara D’Urso, che sotto una foto postata ieri sera sul suo profilo Instagram hanno lasciato diverse critiche. “Ti piacciono i promi flop flop flop flop di stagione?”, “Ieri hai già pero la prima contro La vita in diretta”, “Io vedo solo Rai uno Alberto”, si legge ancora.

