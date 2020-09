Pamela Barretta, ancora in guerra con Enzo Capo. I due ex del Trono Over non riescono a mettere da parte vecchi rancori e durante la prima puntata di Uomini e Donne se ne sono viste delle belle. I due si sono conosciuti e innamorati grazie al dating show di Maria De Filippi e dopo diversi tira e molla avevano deciso di uscire per vivere la loro storia lontani dalle telecamere.

Ma l’idillio non è durato tanto e metà aprile è arrivata la rottura insanabile. Pamela ha accusato Enzo di averla tradita e per questo motivo la dama avrebbe decido di troncare la relazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio, Enzo Capo aveva dato la sua versione dei fatti, smentendo di fatto l’ex compagna e lanciando nuove accuse: “Io sui social non ho mai parlato e oggi sono qui per dire la mia posizione perchè Pamela ha parlato e ha parlato anche tanto. Mi ha infangato tanto direi“, aveva detto Capo. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo un’estate di frecciatine social, la coppia è tornata in studio. Lo ha fatto durante la prima puntata della nuova edizione del dating show di Canale 5, durante la quale la dama ha avuto un accesissimo scontro con l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, famosa per non avere peli sulla lingua quando si tratta di commentare le vicende amorose di dame e cavalieri. Arrivati in studio, Pamela ha subito accusato l’ex compagno di avere una frequentazione in corso e quindi di non poter partecipare al programma perché fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)















“Durante l’estate si è fidanzato e fino a mercoledì era ad una festa a Budapest con lei e ho le prove. – ha detto la dama – Lui ha finto di lasciarsi sui social con questa ragazza e mercoledì era a Budapest con questa ragazza che si chiama Lucrezia e che a giugno o luglio ha fatto un provino per Uomini e Donne. A luglio si mostravano fidanzati e innamorati sui social e mi sembra strano che lui l’abbia mandata a fare un provino a Uomini e Donne”, ha detto la dama. A quel punto è arrivata la reazione di Tina Cipollari. L’opinionista ha rivelato di aver ricevuto un messaggio dalla dama poco dopo un suo incontro con Enzo Capo. (Continua a leggere dopo la foto)









“La vostra relazione è finita, perché continui a seguirlo, a controllarlo? Che ti frega? Stai facendo l’investigatrice privata. Saranno cavoli suoi”, ha detto la Cipollari senza mezzi termini. “Mi sono alterata perché si permette di cercare il mio numero di telefono e mi manda un messaggio. Sei malata, soffri di manie di persecuzione”, ha detto ancora. Ma la dama spiega di non aver fatto nessuna ricerca, perché tempo fa era stata proprio Tina Cipollari a lasciarle il numero di telefono su un bigliettino che poi ha mostrato sui social.

