‘Ballando con le stelle’, ora è ufficiale: la conferma sul programma di Milly Carlucci è arrivata poco fa

Dopo lo stop dei mesi scorsi per via dell’emergenza sanitaria, ‘Ballando con le stelle’ è pronta a partire. Protagonisti dell’edizione 2020 saranno Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

E ancora Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Rosalinda Celentano e Samuel Peron, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts. Le ultime vicissitudini hanno messo a rischio il debutto di ‘Ballando con le stelle 2020’. (Continua dopo la foto) Dopo i primi allarmi di contagi all’interno del cast le prove della trasmissione sono state sospese. (Continua a leggere dopo la foto)









Milly Carlucci durante l’anteprima della trasmissione televisiva Il cantante mascherato in onda su Rai Uno, Roma, 10 gennaio 2020. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Il ballerino professionista Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina sono risultati positivi al tampone e per questo motivo la messa in onda di Ballando con le stelle è stata posticipata. La pagina social del programma condotto da Milly Carlucci ha ufficializzato la nuova data: i ballerini scenderanno ‘in campo’ il 19 settembre. “L’attesa è finita. #BallandoConLeStelle vi aspetta SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1”, si legge sull’account Instagram a corredo della foto ufficiale del cast dell’edizione 2020. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho appena fatto il secondo tampone, speriamo di essermi negativizzato – ha spiegato il ballerino Samuel Peron a Liberoquotidiano -, poi dovrei farne un terzo, così torno a lavorare a Ballando con le stelle dove sono in coppia con Rosalinda Celentano […] Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare: sono stato direttore artistico del locale The Box Poltu Quatu, ed è stato una spettacolo meraviglioso, veramente entusiasmante, che ha avuto grande successo”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non ho fatto nulla di mondano, – ha spiegato ancora Peron – all’una e mezza, finito il lavoro, andavo a dormire. E di giorno andavo in una spiaggetta tranquilla, facevo roccia sulle alture, free climbing […] Forse è successo quando abbiamo finito l’ultimo spettacolo e i ragazzi, tutti grandi professionisti, danzatori, presentatori, sono venuti a salutarmi. Era un cast meraviglioso, c’erano anche artisti del Cirque du soleil. Oppure è successo in aeroporto, chissà”.

“È finita”. Terremoto nella vita di Lorella Cuccarini. Dopo tanti anni, ha deciso di chiudere