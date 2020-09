“È finita”. Terremoto nella vita di Lorella Cuccarini. Dopo tanti anni, ha deciso di chiudere

Sembrava impossibile e invece è successo. Lorella Cuccarini ha deciso così, all’improvviso e, a quanto sembra, senza consultare nessuno. La voce circolava da settimane, forse da mesi, e oggi trova conferma. La conduttrice ha rotto il sodalizio con la storica agenzia di Lucio Presta. Chi sia il manager, è ben noto a tutti, si tratta di uno dei più noti e influenti nel mondo dello spettacolo.

La ragione? Lorella Cuccarini lo nega ma dietro potrebbe esserci il suo burrascoso passato recente. A dare l’annuncio è stata proprio Lorella Cuccarini in una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram Lorella Cuccarini ha fatto un annuncio precisando che la sua decisione non c’entra con la vicenda legata a La Vita in Diretta: “Dopo 15 anni ho lasciato l’agenzia Arcobaleno 3 di Lucio Presta che ringrazio per questa lunga e preziosa collaborazione. La mia decisione non è strettamente collegata alla questione Vita in Diretta”. Continua dopo la foto















Lorella Cuccarini ha deciso, quindi, di cambiare casacca e dare una svolta alla sua vita professionale. La notizia della non riconferma di Lorella Cuccarini alla conduzione de La Vita in Diretta è stata al centro di non poche discussioni e polemiche negli ultimi mesi. Dopo il debutto di Alberto Matano al timone del rotocalco pomeridiano del primo canale della tv di Stato in solitaria, che ha ottenuto un boom ascolti, Lorella Cuccarini si è tolta un altro sassolino dalla scarpa direttamente su Instagram. Continua dopo la foto















‘La più amata dagli italiani’ ha confermato di aver detto addio al suo agente Lucio Presta, precisando che la scelta non è dettata da quanto accaduto nei mesi precedenti a La Vita in Diretta. Lorella Cuccarini ha voluto puntualizzare: “In alcuni momenti della vita si ha bisogno di voltare pagina e cercare nuovi stimoli, anche allargando e diversificando le collaborazioni”. Continua dopo la foto











Sembrerebbe in una sorta di pausa di riflessione Lorella Cuccarini per quanto riguarda il suo futuro professionale. Con Lucio Presta si consumata ufficialmente la rottura e la showgirl non farà parte della sua agenzia. La conduzione de Lo Zecchino d’Oro 2020 ora è a rischio o ha deciso di rifiutare la conduzione? Una cosa è certa: il futuro di Lorella Cuccarini è tutto da scrivere.

