Al settimo cielo per la nascita della nipote, Gigi D’Alessio si lascia andare a una lunga intervista confessione a Tv Sorrise e Canzoni in cui, tra le altre cose, ha presentato il suo nuovo album ‘Buongion’. Un album in cui ha voluto riarriangiare in chiave hip hop le sue più grandi hit duettando con artisti del calibro di Clementino, Rocco Hunt e tantissimi altri.

In questa circostanza il giornalista ha colto l’occasione per domandare all’ex di Anna Tatangelo com’è stato diventare nonno per la seconda volta (da poco è nata la sua seconda nipotina Sofia). E a tal proposito il cantautore di origini napoletane ha rivelato: “Il problema sa qual è? Che io sono diventato nonno perchè mi sono sposato giovane, non perchè sono vecchio…Mio figlio Claudio sta seguendo le mie orme…”. Continua dopo la foto















Claudio D’Alessio, dopo aver postato un’immagine con due scarpette e la scritta ‘Welcome Sofia’ corredata dalla data odierna (26 agosto 2020), ha aggiunto: “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”. La sua dolce metà Giusy è una ballerina di 27 anni, originaria della città di Benevento, e fa dunque parte dei corpi di ballo più importanti della Rai. Un profilo professionale di assoluto rispetto. Continua dopo la foto















Successivamente il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ha domandato a Gigi D’Alessio se senta più o meno il peso di essere diventato nonno così giovane: “Le pesa?”. E l’artista napoletano, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha risposto: “Me la vivo con allegria…I bambini in casa mia sono sempre un sorriso di Dio…” L’ex compagno di Anna Tatangelo, diventato di nuovo nonno da poco, ha poi aggiunto di considerare i suoi nipoti come dei figli: “Sono contento così…E i miei nipoti è come se fossero dei figli…”. Continua dopo la foto











Il giornalista di Sorrisi ha poi domandato a Gigi D’Alessio il motivo per cui ha deciso di buttarsi in un genere musicale assai diverso dal suo con questo nuovo album. E l’ex di Anna Tatangelo ha quindi risposto senza indugio alcuno di pensare che nella musica ci sia tanto da scoprire, aggiungendo di credere sia assolutamente sbagliato chiudersi nel proprio orto: “Io sono molto curioso…Chi si chiude nel proprio orto non vede null’altro…” Gigi D’Alessio avrà ragione a pensarla in questo modo?

Ti potrebbe interessare: Belen Rodriguez, il primo fidanzato italiano a UeD. Chi è Simone Bolognesi