Ci siamo. Finalmente Temptation Island sta per iniziare. Inizialmente il via era in programma questa settimana, ma siccome l’imprevisto – specie nei reality – è all’ordine del giorno allora il programma estivo tanto amato dal pubblico di Canale 5 slitta di qualche giorno. E sarà un’edizione un po’ diversa da quella che abbiamo visto a luglio scorso con Filippo Bisciglia.

Intanto non ci sarà il mitico Filippo ma Alessia Marcuzzi. E poi Maria De Filippi ha deciso di puntare su coppie di persone comuni. Non ci saranno dunque personaggi famosi come accaduto qualche mese fa in cui i telespettatori avevano seguito i problemi amorosi di Manila Nazzaro e Antonella Elia ma coppie sconosciute. Temptation Island torna quindi alla sua versione Nip. (Continua dopo la foto)















Il programma cult di Canale 5 inizierà il prossimo 16 settembre, come si legge sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione. Lo slittamento è stato necessario perché una coppia è scoppiata e serviva tempo per sostituirla con una coppia nuova e risistemare il montaggio. Un colpo di scena che era già stato anticipato qualche giorno fa dai soliti beninformati: a quanto pare una delle fidanzate ha fatto una scoperta che ha sconvolto tutti i piani. (Continua dopo la foto)















Il sito di Davide Maggio ha spoilerato che una delle fidanzate avrebbe avuto la conferma di essere stata tradita dal suo compagno dopo aver visto un filmato. I sospetti hanno poi trovato conferma all’interno del programma e quindi sembra sia stato chiesto un falò immediato. Un imprevisto che ha creato non pochi problemi per il montaggio del programma e di conseguenza, la scelta, poi confermata, di far slittare il programma al 16 settembre. (Continua dopo foto e post)











Sulla Pagina Instagram di Temptation Island ci sono tutte e 6 e coppie del cast originale, quindi quella in crisi e quella che è entrata in corsa si scoprirà solo durante la messa in onda. I nomi? Carlotta e Nello, fidanzati da 6 anni; Antonio e Nadia, insieme da quasi 2 anni e hanno 11 anni di differenza d’età; Anna e Gennaro che sono legati da 6 anni e poi Speranza e Alberto che stanno insieme da 16 anni, Sofia e Amedeo, fidanzati da 11 e infine Serena e Davide uniti da 2 anni e 8 mesi.

